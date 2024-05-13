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    13:17, 13 Май 2024 | GMT +6

    Поджигателя машины задержала полиция Алматы

    поджог машины
    Фото: кадр из видео

    Подозреваемый в поджоге автомашины жительницы Алматы задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Он признался, что выполнял поручение анонима за деньги.

    — Исполнитель снял для заказчика видеоотчет. По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива. Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — информировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Видео Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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