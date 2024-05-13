Поджигателя машины задержала полиция Алматы

Подозреваемый в поджоге автомашины жительницы Алматы задержан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Он признался, что выполнял поручение анонима за деньги.

— Исполнитель снял для заказчика видеоотчет. По факту умышленного уничтожения чужого имущества расследуется уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности заказчика, возможных других фигурантов преступления и его мотива. Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — информировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

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