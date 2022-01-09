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    15:33, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре Жамбылской области продолжается антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным оперативного штаба, за минувшие сутки задержано четверо преступников, участвовавших в поджоге и разграблении здания областного акимата. У задержанных изъято два автомата Калашникова.

    В целом по региону задержаны 153 участника погромов, 10 вооруженных преступников убиты.

    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области в связи с введенным режимом ЧП создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится на контроле местных властей.

    Теги:
    Закон и право Жамбылская область Акимат Главная ЧП-2022
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