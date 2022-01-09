Поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре Жамбылской области продолжается антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки задержано четверо преступников, участвовавших в поджоге и разграблении здания областного акимата. У задержанных изъято два автомата Калашникова.

В целом по региону задержаны 153 участника погромов, 10 вооруженных преступников убиты.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области в связи с введенным режимом ЧП создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится на контроле местных властей.