15:33, 09 Январь 2022 | GMT +6
Поджигателей здания областного акимата задержали в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре Жамбылской области продолжается антитеррористическая операция, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки задержано четверо преступников, участвовавших в поджоге и разграблении здания областного акимата. У задержанных изъято два автомата Калашникова.
В целом по региону задержаны 153 участника погромов, 10 вооруженных преступников убиты.
Как сообщалось ранее, в Жамбылской области в связи с введенным режимом ЧП создан региональный оперативный штаб. Ситуация стабилизируется и находится на контроле местных властей.