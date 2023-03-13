Поджегший соседку с ребенком рудничанин признан невменяемым

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- Совершенное год назад в Рудном тяжкое преступление получило логическое завершение: обливший и поджегший соседку с ребенком мужчина признан невменяемым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шокирующее происшествие произошла в марте прошлого года. 16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с 4-летним ребенком, которая открыла ему дверь. Причиной стал конфликт между соседями.

Женщина получила ожоги кистей, а вот ребенок попал в реанимацию с ожогами – более 40%. Перенес более 10 операций.

Сегодня в Костанае оглашен приговор. Совершившим преступление оказался Геннадий Миллер, 1979 года рождения, уроженец Екатеринбурга РФ, проживавший в Рудном.

«Руководствуясь статьями 520, 521 УПК суд постановил признать доказанным совершение Геннадием Миллером запрещенного уголовного законом деяния, предусмотренного ст. 24, части 3, ст.99 части 2, пункта 1, ст. 24 части 3, ст. 99 части 3 УК РК в состоянии невменяемости. Освободить Геннадия Миллера от уголовной ответственности ввиду нахождения во время совершения общественно опасного деяния в состоянии невменяемости. Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психстационаре с интенсивным наблюдением»,- огласила приговор судья.

Потерпевшей стороне судом принято решение удовлетворить иск о взыскании компенсации за причинение морального вреда в размере 2,5 млн тенге.