Подземные воды могут сыграть исключительную роль в экономике Казахстана - Кайрат Кожамжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время только 56% водных ресурсов формируются локально в Казахстане, а 44% - за счет трансграничных рек. Об этом сообщил член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирный банк к 2050 году прогнозирует снижение годового ВВП на 6% из-за дефицита воды в регионах страны. В настоящее время только 56% водных ресурсов формируются локально в Казахстане, а 44% - за счет трансграничных рек», - сказал Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате.

Было отмечено, что в таких условиях исключительную роль приобретают подземные воды, запасы которых в стране реально оценены 30-50 лет назад.

«Нового государственного прогнозного баланса разведанных запасов подземных вод нет. Старые гидрогеологические съемки не отвечают информативности сегодняшнего дня. Некоторые разведанные месторождения оказались застроенными. Сейчас они не соответствуют санитарным требованиям», - пояснил Кайрат Кожамжаров.

Сенатор добавил, что Казахстан создает стимулы для экономии воды во всех отраслях, но объем водопотерь составляет 40%, тогда как в США – 11%, России-21%, Великобритании – 23%.

«Подобная обстановка сложилась по причине ветхого состояния водной инфраструктуры. Хотя с 2011 года на реализацию проектов водоснабжения и водоотведения из бюджета направлено почти 589 млрд тенге», - подчеркнул Кайрат Кожамжаров.