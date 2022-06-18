18 Июня 2022 15:04

Подземные тоннели использовали контрабандисты на узбекско-кыргызской границе

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Спецслужбы Узбекистана пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся контрабандой в соседний Кыргызстан через тайные подземные тоннели. Их задержали во время незаконной переправки из Узбекистана в Кыргызстан свыше $1,6 млн США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным СГБ Узбекистана, трансграничную ОПГ, состоящую из двух граждан Узбекистана и шести граждан Кыргызстана, возглавлял уроженец Кыргызстана 1974 года рождения. Они вырыли подземные тоннели, ведущие в Кыргызстан, через которые организовали контрабанду иностранной валюты и товарно-материальных ценностей.

Первый тоннель длиной 150 метров обнаружили в доме 32-летнего жителя Кургантепинского района Андижанской области. После этого сотрудники правоохранительных органов осмотрели еще один дом, в котором также обнаружили тоннель в Кыргызстан. Он был глубиной 10-12 метров и длиной 420 метров.

Во время следствия вскрылся еще один подземный тоннель. Так, житель города Карасу в сговоре с гражданами Кыргызстана выкопал подземный ход глубиной около 16 метров и длиной 70 метров, проходящий под каналом «Шахрихансай», разделяющим узбекско-кыргызскую государственную границу, и оборудовал его специальной системой электрического освещения и оборудованием для подачи кислорода.

«По этим трем подземным путям из Узбекистана в соседнее государство было вывезено большое количество иностранной валюты, в нашу страну завезены различные товарно-материальные ценности. В отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил преступников к лишению свободы сроком от шести до восьми лет», - сообщает СГБ.



