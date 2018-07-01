Подземные толчки зафиксированы в 580 км на юго-восток от Алматы
30 Июля 2018 14:00 229
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 580 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
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Подземные толчки зарегистрированы в 13 часов 18 минут 52 секунды Алматинского времени.
«Эпицентр землетрясения расположен в 580 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 9.7, магнитуда -4.3», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Происшествия, Алматы,
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