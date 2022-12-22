Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана

22 Декабря 2022, 23:17
Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 декабря в 17 час 54 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 265 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.58° с.ш. 79.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Новости по теме
Двое жителей Житикары заблудились в степи
12 школ Караганды получили сообщения о бомбе
Несколько улиц остались без тепла из-за аварии на теплосети в Караганде
Теги:
Читайте также
Информацию о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» опровергли в Алматы
Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы
Проекты на 9 млрд тенге запустили в индустриальной зоне Алматы
320 тысяч деревьев высадят в Алматы в следующем году
Въезд на Шымбулак запретят для авто с двигателями внутреннего сгорания
Ведутся переговоры с Apple по открытию официального представительства по торговле в Алматы – МИД РК
Туристический взнос для иностранцев пояснили в акимате Алматы
Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году
Новости партнеров
Популярное
1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
4 Астанинский «Барыс» проиграл домашний матч КХЛ омскому «Авангарду»
5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря

Лента новостей