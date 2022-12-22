Подземные толчки в 4,2 балла зафиксировали на территории Казахстана

22 Декабря 2022, 23:17

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 декабря в 17 час 54 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 265 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.1. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.58° с.ш. 79.62° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».