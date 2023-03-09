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Подземные толчки силой 5,7 балла зафиксированы в Таджикистане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Марта 2023, 08:36
Подземные толчки силой 5,7 балла зафиксированы в Таджикистане Фото: media.realitatea.net

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 9 марта в 07 час 36 мин 45 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 598 км на юго-запад от города Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 38.79° с.ш. 72.84° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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