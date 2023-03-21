Подземные толчки ощутили в Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях ощутили подземные толчки силой 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 848 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Таразе ощущалось землетрясение силой 3 балла.

«Землетрясение зарегистрировано в 22 часа 47 минут 30 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 16.1. Магнитуда MPV 7.8. Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 71.12° в.д. Глубина 120 км», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Как отметили в МЧС РК, информации о разрушениях не поступало. Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться на номер 112.

Помимо юга нашей страны землетрясение затронуло Туркменистан, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Китай, Афганистан и Кыргызстан.

Жители юга Казахстана, почувствовавшие землетрясения, делятся видео в соцсетях.



