Подземные толчки ощутили на Тенгизском месторождении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня сейсмическая активность была зарегистрирована в районе Тенгизского нефтегазового месторождения, разрабатываемого в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На персонал и производство Тенгизского месторождения сейсмическая активность воздействия не оказала. Месторождения Тенгизское и Королевское находятся в геологически устойчивом регионе, на расстоянии примерно в 600 км от любых известных границ активных плит или сейсмических поясов. По наблюдениям ТШО, проседание и микросейсмичность на месторождениях Тенгизское и Королевское находится в безопасных и стабильных уровнях», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

О силе толчков, которые ощущались в районе месторождения, в пресс-службе пообещали сообщить после уточнения.



