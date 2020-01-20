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Подземные толчки ощутили на Тенгизском месторождении

20 Января 2020 20:16
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Подземные толчки ощутили на Тенгизском месторождении

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня сейсмическая активность была зарегистрирована в районе Тенгизского нефтегазового месторождения, разрабатываемого в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На персонал и производство Тенгизского месторождения сейсмическая активность воздействия не оказала. Месторождения Тенгизское и Королевское находятся в геологически устойчивом регионе, на расстоянии примерно в 600 км от любых известных границ активных плит или сейсмических поясов. По наблюдениям ТШО, проседание и микросейсмичность на месторождениях Тенгизское и Королевское находится в безопасных и стабильных уровнях», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

О силе толчков, которые ощущались в районе месторождения, в пресс-службе пообещали сообщить после уточнения.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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