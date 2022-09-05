Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 сентября текущего года 03:57 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 1081 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 34.79° с.ш. 70.62° в.д. Глубина 60 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».