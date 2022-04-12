Подземные переходы приведут в порядок в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде начнётся долгожданный капитальный ремонт двух подземных переходов – возле ЦУМа и ДКГ. С улиц города уберут аляпистые рекламные баннеры и растяжки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в 13 дворах района имени Казыбек би пройдёт комплексное благоустройство. То есть детские площадки установят одновременно с освещением и асфальтированием внутридворовых дорог.

«В 72 дворах также пройдут работы по благоустройству. Из них в 17 появятся новые детские площадки. Хотим охватить окраины города – Кунгей, Кирзавод-3, 4, станцию Большая Михайловка. С учётом критики жителей территории детских площадок будут увеличены. Появятся спортивные тренажёры для детей с особенными потребностями», – сообщил аким района имени Казыбек би Нурлан Рыстин.

Продолжится установка площадок для стрит-воркаута. Юные любители футбола получат в своё распоряжение пять новых многофункциональных полей. По проекту «Бюджет народного участия» построят четыре баскетбольные площадки.

В районе Алихана Бокейхана благоустроят 12 дворов и установят 35 детских игровых площадок. Пять новых футбольных полей появятся в посёлках Курьяновка и Сахалин, а также в густонаселённых микрорайонах 12, 18 и 23.

Обустроят дорожные заезды и уберут все стихийные свалки.

Капитально отремонтируют пять фонтанов – у цирка, на привокзальной площади, на Алиханова два и на Чкалова – Аманжолова. По остальным - сделают текущий ремонт.

Много нареканий у жителей вызывает украшение города и безвкусные рекламные конструкции. Аким области эти недовольства полностью поддерживает.

«Как можно так украшать город?! Кругом оголённые провода, весь город в паутине. Исправить в ближайшее время! Также в течение месяца надо убрать с проспекта Бухар-жырау все кричащие рекламные баннеры, наклейки, перетяжки. Приводите в порядок всю наружную рекламу!», – сказал глава региона.

Много проблем в Караганде с дорожным покрытием. В планах этого года - капитально отремонтировать 28,3 км автодорог. Среднему ремонту подвергнутся 24 участка общей протяжённостью 26 км. При этом главную артерию города – проспект Бухар-жырау – ждёт ямочный ремонт с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Женис Касымбек дал задание областному управлению транспорта начать ремонт дорог уже в апреле. Причём строго следить за сроками и качеством выполняемых работ.

С приходом весны фасады многих жилых домов и социальных объектов приобрели непрезентабельный вид. Аким поручил всем, а особенно собственникам частных вузов и медучреждений, в кратчайшие сроки привести «лица» зданий в порядок.

Также Женис Касымбек дал поручение проверить качество отремонтированных в прошлом году дворов и не затягивать с проведением субботников. Город должен стать чистым в ближайшее время.