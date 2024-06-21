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    09:15, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Подземные толчки зафиксированы на Иссык-Куле

    землетрясение
    Фото: istockphoto.com

    На территории Иссык-Кульской области сегодня, 21 июня, в 08:13 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Кабар.

     

    По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-востоку от с. Эчкили-Таш, в 30 км к юго-востоку от с. Кен-Суу, в 100 км к юго-востоку от г. Каракол.

    В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

    Теги:
    Землетрясение Кыргызстан Сейсмологи Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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