Подземные толчки зафиксированы на Иссык-Куле

На территории Иссык-Кульской области сегодня, 21 июня, в 08:13 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3,5 баллов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

По данным Института сейсмологии НАН КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 23 км к юго-востоку от с. Эчкили-Таш, в 30 км к юго-востоку от с. Кен-Суу, в 100 км к юго-востоку от г. Каракол.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.