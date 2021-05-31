«Подводные» старинные поселения смогли увидеть краеведы Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Краеведы Семея побывали с экспедицией на территории старинных поселений, которые можно увидеть один раз в год, когда часть Шульбинского водохранилища осушают для проведения технических работ на ГЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeyainasy.kz.

Председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов поделился впечатлениями об экспедиции и назвал Шульбинское водохранилище уникальным местом для проведения археологических исследований.

«Раз в год вначале мая ГЭС сбрасывает воду для проведения технических работ. И та часть, находящаяся выше ГЭС, которая попала под затопление, возвращается в историческое русло реки Иртыш. Из-за этого осушается определенная территория, а это интересные зоны Прииртышской линии. Прежде всего, это Шульбинский форпост и такие поселения как Старая Шульба, Пьяный Яр, Уба-Форпост, Измайловка, Беткудык. Много там поселений, которые попали под затопление и они, очень интересные с исторической точки зрения», – отметил М. Сасанов.

Краевед рассказал, что на территории Шульбинского водохранилища имеется ряд курганов, которые перед затоплением в 80-х годах не были достаточно исследованы.

«Чем интересен этот участок? В том, что весь год данная территория покрыта водой. В момент сброса воды, это где-то на неделю, а может две, территории открываются и обнажаются все эти уникальные поселения», – рассказал М. Сасанов.

Краевед отметил, что до Шульбинского форпоста на этой территории располагался Демидовский завод, где выплавляли медь и дальше из этих слитков изготавливали монеты. Просуществовал он недолго. Из-за нехватки древесного топлива завод закрылся.

«Укрепления там были построены очень серьезные. Площадью примерно 200 на 200 кв. метров. По углам территории завода находились бойницы, на которые были установлены пушки. Можно сказать, что завод был настоящим укреплением, который не уступал форпосту. Если обычно мы видим кусочек форпоста, то когда вода уходит, то обнажается 80 процентов сооружений. При исследовании мы обнаружили интересную деталь. Когда осматривали, то обнаружили, что одна из стен, которая выходит в сторону Иртыша, она имеет другую форму. Это было для историков большим открытием. Кронверк имеет полукруглую форму, то есть он являлся дополнительным укреплением. На нем располагались пушки для того, чтобы вести обстрел по всей реке. Хотя все остальные стены форпоста были ровные», – поделился наблюдениями М. Сасанов.

В ходе экспедиции председатель краеведческого общества обнаружил на территории поселений ряд находок. В основном это монеты, пуговицы, замочки и нательные крестики. Среди находок есть и старинные каменные жернова.

«Я сам выкопал несколько чешуй. Это очень маленькие серебряные монеты, настолько маленькие, что в свое время Петр 1 назвал их «вшами». Я не представляю, как можно было пользоваться такой мелкой монетой. Причем я определил, что эти монетки были произведены в 1703 году в Москве, на Кадашевском монетном дворе», – рассказал о находках краевед.

Кроме того, на территории поселений члены краеведческого общества обнаружили старую дорогу со следами телег. Пройдя по ней, можно найти интересные находки. В основном это элементы от конной упряжи и детали от телег.

«Две дороги из Шульбинского форпоста шли в сторону Змеиногорска и одна дорога в Усть-Каменогорск», – уточнил М. Сасанов.

Краевед рассказал еще об интересном поселении под названием Старая Шульба. В данной местности проживало огромное количество военных. Поисковики там находили увольнительные жетоны, медали, военные пуговицы, а также гильзы и патроны. При этом попадаются еще и предметы бронзового века.

Отметим, что Шульбинский форпост и все находящиеся там поселения привлекают внимание не только краеведов и поисковиков из Семея, но и из Павлодара, Риддера и Усть-Каменогорска.







