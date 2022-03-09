Подвиги женщин-военнослужащих во время январских событий в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время событий трагического января в городе Алматы более 200 военнослужащих получили травмы, повреждено более единиц 100 техники Национальной гвардии. В те дни на защиту и сохранение правопорядка встали и женщины-военнослужащие. Женщины оказывали медицинскую помощь раненным военнослужащим, многие помогали отбивать коллег у агрессивно настроенных людей на площадях. Об алматинских героинях, совершивших подвиг - в материале от корреспондента МИА «Казинформ».

В воинских частях регионального командования Оңтүстік Национальной гвардии Республики Казахстан служат более 400 женщин-военнослужащих.

Сегодня мы расскажем о героических поступках нескольких женщин, которые не смотря ни на что выполняли свой служебный долг.

Сержант-фельдшер воинской части 5571 Нацгвардии РК Рашида Салмекеева в ночь с 4-го на 5 января, при выполнении служебно-боевой задачи по предотвращению массовых беспорядков в Алматы, находилась в санитарном автомобиле на пересечении улиц Назарбаева и Кабанбай батыра. Они эвакуировали пострадавших военнослужащих.

По её словам, на их машину было совершено нападение.

«Автомобиль был протаранен гражданским автомобилем и затем подвергнут нападению со стороны митингующих. Разбили лобовое стекло, боковые стекла, и мне попало на голову в затылочную область. Затем один схватил за волосы, просунув руку через окно, и стал дёргать. Я отдернула его руку и стала просить, чтобы нас выпустили из машины. Затем машину сожгли. К счастью, нам удалось спастись. Многие солдаты получили ранения, однако нам удалось эвакуировать пострадавших солдат и уехать», - вспоминает она.

Рашида Бакбергеновна проработала в медицинском составе Национальной гвардии 22 года. У неё есть дочь и внук.

Психолог воинской части 5571, майор Динара Кольбаева в рядах Нацгвардии с 1998 года.

«В целом в Национальной гвардии я служу уже 25 лет. Во время январских событий я находилась в части в медицинском пункте. Оказывала помощь военнослужащим. Туда прибывали бойцы, получившие травмы. Моя задача была удостовериться в том, что они находятся в безопасном месте. Я всячески оказывала им поддержку. После того, как закончились все эти дни, я им оказала психологическую консультацию и психологическую коррекцию», - рассказывает психолог.

Динара Кольбаева отметила, что в те дни каждый из военнослужащих исполнил свой воинский долг. Наша героиня воспитывает сына, он студент.

Начальник мастерской по ремонту вещевого имущества воинской части 5571 Национальной гвардии РК, сержант Алия Абежанова вспоминает, что 5 января она как обычно пошла на работу. В тот день женщин отпустили с работы, однако она решила остаться и помочь медикам.

«В тот день в воинскую часть поступали много раненых солдат и офицеров. Тут поступила информация, что возле гостиницы Алматы лежит наш командир батальона, и ему нужна помощь. Свободных людей не было, и я решила поехать туда. Переоделась в гражданку, с кинологии со мной пошёл коллега Дархан Дарибаев.

Возле гостиницы мы нашли нашего командира, он был ранен. Посадив его в машину, мы проехали буквально 150 метров, как обнаружили ещё одного нашего офицера, он тоже был ранен. В то время за нами охотились люди с дубинками. Мне удалось посадить раненного офицера в машину. Потом мы доставили раненых в медицинский пункт», - рассказала она.

Оставив раненных военнослужащих в медпункте воинской части, они выехали снова. В общем ими было спасено около 18 человек.

«Последними мы нашли солдата-кинолога и собаку. Кинолог был ранен в ногу. Кроме того, во время этих происшествии я была свидетелем как при мне ограбили оружейный магазин. В тот момент я сама чудом осталась жива, так как в меня стреляли. К счастью, мне удалось спрятаться за машину»,- поделилась наша героиня.

Алия воспитывает двоих детей. Дочери- 23 года, сыну- 10 лет. 5 марта за спасение солдат она была награждена нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі».

Следует отметить, что во время несения воинской службы эти женщины не поддались страху. Они вынесли тяжелое бремя на своих хрупких плечах и не оставили бойцов, спасли и вернули их живыми и невредимыми.