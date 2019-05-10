Подвиг казаха позволил обеспечить наступление и захватить 11 фашистских самолетов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 270 тысяч казахстанцев до сих пор числятся пропавшими без вести в годы Второй мировой войны. Родственники и потомки многих солдат и офицеров, лежащих в безвестной могиле, продолжают поиски информации о месте захоронения воинов, обстоятельствах их службы. Они бережно хранят оставшиеся разрозненные сведения о своих героических предках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из героев, принесших Великую Победу, был Исмагамбетов Абдулла Шманович. Он родился в 1920 году, призван 6 января 1942 года из города Гурьев Гурьевской области Казахской ССР.

«Мой дядя пропал без вести при взятии Берлина. Последнее письмо от него датировано 19 марта, пришло 30 апреля 1945 года. К сожалению, не знаем, где похоронен, или похоронен ли вообще. Мы долго не могли найти документы, которые отец когда-то передал в музей. В прошлом году брат случайно в интернете нашел статью «Письма с фронта», где значилась наша фамилия. Радости не было предела. Поехали в местный музей и отсканировали все документы. Теперь у нас есть память о нашем дяде-герое», - сказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» племянник фронтовика Мурат Исмагамбетов.

Согласно архивным документам базы данных «Подвиг народа», А.Исмагамбетов воевал на Волховском (март-май 1943 г.), Горянском (май-июль 1943 г.), Воронежском и 1-ом Украинском фронтах (июль 1943 г. - апрель 1945 г.). Дослужил до командира отделения разведки 239-го минометного Проскуровского Ордена Богдана Хмельницкого полка 22-ой минометной бригады 17-ой стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, в звании старшины.

Был легко ранен в сентябре 1943 года, в феврале 1944 года награжден медалью «За боевые заслуги», в июле того же года - медалью «За отвагу». В феврале 1945 года получил орден «Красной Звезды».

Из наградного листа к ордену «Красной Звезды»: «В период оборонительных и наступательных боев с немецко-фашистскими захватчиками показал образцы мужества и героизма. В бою за город Губен 21.02.1945 года, находясь в боевых порядках пехоты, уничтожил боевое охранение противника в составе четырех солдат и одного офицера, тем самым обеспечив продвижение нашей пехоте 2 км. При форсировании реки Нейсе 22 февраля 1945 года, все время находясь в боевых порядках пехоты, умело обнаруживал огневые средства противника, которые уничтожались огнем дивизиона».

Бой за город Губен был детально описан в статье «Геройский подвиг разведчика» в газете «Красная звезда», вырезку из которой А.Исмагамбетов направил в одном из своих последних писем домой:

«На поляне стояла подбитая немецкая пушка. За ее щитом укрывалась группа гитлеровцев, которая вела огонь из крупнокалиберного пулемета и автоматов. Встретив сильное огневое сопротивление, стрелки залегли. В рядах наступающей пехоты находился старшина, командир отделения разведки нашего дивизиона Исмагамбетов Абдулла. Оценив обстановку, он решил расчистить путь стрелкам. Умело маскируясь, старшина незаметно подполз близко к врагу с фланга. Поднявшись во весь рост, он с криком «ура» кинулся на них и сразил наповал короткими очередями из автомата четырех фашистов, а двух взял в плен», - написал автор статьи майор П.Шкурко.

Благодаря подвигу отважного старшины Исмагамбетова, - продолжил он, - пехотинцы получили возможность успешно продолжить наступление.

«На аэродроме, расположенном за поляной у города Н., они захватили одиннадцать самолетов, заправленных горючим. Командование поддерживаемой нами стрелковой части возбудило ходатайство о награждении героя-разведчика Исмагамбетова», - так завершилось повествование о героизме казахского воина, внесшего вклад в Великую Победу.

Напомним, заняв город Губен и форсировав реку Нейсе в ходе Нижне-Силезской операции, советские войска захватили выгодные рубежи для завершающего удара на берлинском направлении, а фашисты лишились очень важных военно-промышленных районов в юго-восточной части Германии, которые снабжали вермахт боевой техникой, синтетическим горючим и боеприпасами.