Подвесной мост в Семее закроют на ремонт: движение ограничат с 26 мая

Уже с 26 мая здесь начнётся ремонт дорожного покрытия. Работы займут около месяца и завершатся к 20 июня.

Мост давно вызывает беспокойство у горожан — за последние 20 лет капитального ремонта проезжей части здесь не проводилось. Жалобы от водителей звучат регулярно: изношенный асфальт, трещины, ямы.

Фото: кадр из видео акимата

- По поручению акима области мы приступаем к ремонту. Работы стартуют 26 мая. На это время движение организуем по встречной полосе. Просим учитывать это при планировании маршрутов и проявить терпение — всё делается ради вашей безопасности, — сообщил исполняющий обязанности акима города Бекжан Бапышев.

Фото: кадр из видео акимата

Инициатива ремонта получила новый импульс после недавнего визита Президента. Тогда Глава государства поручил модернизировать мост. Пока разрабатывают проектно-сметную документацию для полной реконструкции, решили начать с текущего ремонта.

В акимате заверили: уже после первого этапа проезд по мосту станет значительно комфортнее. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных служб.

Ранее сообщалось, что понтонный мост в Усть-Каменогорске планируют открыть после ремонта к концу мая.