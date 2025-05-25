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    10:33, 25 Май 2025 | GMT +5

    Подвесной мост в Семее закроют на ремонт: движение ограничат с 26 мая

    В Семее приводят в порядок один из главных транспортных объектов города — подвесной мост, который соединяет север и юг города, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    подвесной мост в Семее
    Фото: кадр из видео акимата

    Уже с 26 мая здесь начнётся ремонт дорожного покрытия. Работы займут около месяца и завершатся к 20 июня.

    Мост давно вызывает беспокойство у горожан — за последние 20 лет капитального ремонта проезжей части здесь не проводилось. Жалобы от водителей звучат регулярно: изношенный асфальт, трещины, ямы.

    исполняющий обязанности акима города Семей Бекжан Бапышев.
    Фото: кадр из видео акимата

    - По поручению акима области мы приступаем к ремонту. Работы стартуют 26 мая. На это время движение организуем по встречной полосе. Просим учитывать это при планировании маршрутов и проявить терпение — всё делается ради вашей безопасности, — сообщил исполняющий обязанности акима города Бекжан Бапышев.

    Подвесной мост в Семее
    Фото: кадр из видео акимата

    Инициатива ремонта получила новый импульс после недавнего визита Президента. Тогда Глава государства поручил модернизировать мост. Пока разрабатывают проектно-сметную документацию для полной реконструкции, решили начать с текущего ремонта.

    В акимате заверили: уже после первого этапа проезд по мосту станет значительно комфортнее. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных служб.

    Ранее сообщалось, что понтонный мост в Усть-Каменогорске планируют открыть после ремонта к концу мая.

    Теги:
    Семей Мост Ремонт Область Абай Ремонт дорог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
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