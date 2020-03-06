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Подвесной мост Семея получит имя
6 Марта 2020 16:40
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов предложил дать имя подвесному мосту Семея, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мост надо назвать. Он должен как-то правильно называться, надо объявить конкурс в соцсетях. Пусть жители внесут предложения, как его назвать. У вас великолепный мост, и обычно такие большие мосты называются звучными и весовыми именами», - предложил в ходе совещания глава области.
При этом Даниал Ахметов подчеркнул, что подвесной мост нужно полностью осветить, и для этих целей будет выделено 340 млн тенге.
«Я хочу, чтобы вы с вашими детьми и внуками стояли и любовались этим уникальным подвесным мостом», - отметил аким области.
Ключевые слова: Инфраструктурные проекты, Восточно-Казахстанская область,
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