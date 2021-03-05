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    13:30, 05 Март 2021 | GMT +6

    Подвески «Күміс алқа» вручил многодетным матерям аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в преддверии 8 Марта передал пяти многодетным мамам подвески «Күміс алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наши матери-героини! Сегодня многодетным мамам вручил подвеску «Күміс Алқа». Они подарили жизнь шестерым детям. Быть мамой – самая трудная профессия в мире. Поздравляю мам, бабушек, сестер и дочерей с прекрасным весенним праздником!» - написал на своей странице в Instagram К.Аксакалов.

    По информации пресс-службы главы региона, всего подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алка» обладают 3926 североказахстанок.

    Напомним, подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей, при достижении шестым ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Акимат Общество
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