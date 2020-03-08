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Подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» вручил многодетным матерям аким СКО

8 Марта 2020 00:36
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Подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа» вручил многодетным матерям аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов накануне 8 Марта вручил многодетным матерям подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом глава региона написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня многодетным матерям вручил подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Вероника Иванова - мама 7 детей. Гулжан Нартбаева и Галина Смирнова воспитывают 6 детей. Желаю семейного счастья, здоровья и успехов!» - написал К.Аксакалов.

Всего в регионе подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» награждены 4196 матерей. В области проживают 7594 многодетных матери.

Об уникальной семье, где воспитываются 15 детей, мы недавно рассказывали.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Дата, Общество,
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Автор:

Олеся Жуковень

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