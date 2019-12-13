Подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» наградили многодетных матерей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости заместитель акима района «Байқоңыр» Ерлан Жаулыбаев вручил многодетным матерям, воспитывающим шестерых и более детей, подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Подвеской «Алтын алқа» награждена многодетная мать Гульжан Оспанбаева, еще 14 жительниц города – подвеской «Күміс алқа». После искренних поздравлений всем мамам вручили подарки.





На церемонии награждения было подчеркнуто, что в Казахстане институту семьи и особенно многодетным семьям уделяется большое внимание. Ведь в жизни все хорошее связано непосредственно с матерью, именно она является основой каждой семьи и источником счастья.







