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Подверженные паводкам районы объезжают спасатели СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Марта 2022, 20:47
Подверженные паводкам районы объезжают спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области Рамиль Камалов проверяет подготовку к предстоящим паводкам в районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, главный спасатель области побывал в Айыртауском, им. Г. Мусрепова, Есильском, Кызылжарском, Тимирязевском, Шал акына районах. На месте проверил, как проводятся мероприятия по защите населенных пунктов от паводковых явлений: обвалования, очистка водопропускных труб, кюветов и канав, вывоз снега, расчистка русел рек – осмотрел технику, предназначенную для ликвидации ЧС в период паводка.

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«Для оперативного реагирования на угрозы паводка в области создали группировку сил и средств из числа сотрудников правоохранительных органов в составе 475 человек, 134 единиц техники. Будут привлекаться 10 высокопроходимых автобусов-вахтовок для перевозки и эвакуации населения, пять болотоходов-вездеходов, пять плавательных средств, 85 мотопомп, 370 водонепроницаемых костюмов и 21 палатка вместимостью более 400 человек. Главное – обеспечить нормальную жизнедеятельность селян, минимизировав риски паводкового периода», - сказал Р. Камалов.

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Северо-Казахстанская область   Паводок   ДЧС  
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