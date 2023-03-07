Подверженные паводкам микрорайоны назвали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае продолжается подготовительная работа к предстоящему паводковому сезону. Несмотря на то, что город готов к приходу большой воды, все же есть риск подтопления в некоторых микрорайонах Костаная, в зоне риска - свыше 400 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в Костанае, по данным начальника управления ЧС по Костанаю Алмаза Тулендина, в городе насчитывается 110 водопропускных труб, 96 километров ливневой системы, 2 гидротехнических сооружения. Также имеется 4 водоотводных канала и 3 основных лога.

В областном центре к приходу большой воды уже заготовлена вся необходимая спецтехника, установлено круглосуточное дежурство трех передвижных гидропостов на базе автомобилей Нива. Заготовлены и инертные материалы, мешкотара, ГСМ и дизельное топливо.

«По многолетним показателям при неблагоприятном развитии паводковых процессов в возможные зоны подтоплений попадают примерно 404 жилых дома с населением около 1500 человек»,- отметил А. Тулендин.

В районе «Колесных рядов» в Костанае есть угроза подтопления 88 домов из реки Тобол и талых вод по логу Абиль – Сай. В микрорайоне «Костанай-2» в зону подтопления попадает 260 дворов. Здесь, по словам А. Тулендина, подтопление происходит вследствие поднятия грунтовых вод.

В одном из новых микрорайонов «Береке» проводится работа по строительству канализационной насосной станции.

«В случае если работы по установке КНС не будут завершены до наступления паводков, будет предусмотрен временный отвод талых вод путем установки дополнительного колодца на сетях с последующей перекачкой группой насосов в напорный канализационный коллектор с дальнейшей перекачкой в ливневую канализацию в микрорайон «Юбилейный», - добавил глава УЧС города.

Из года в год подтапливает и мост по проспекту Назарбаева. В связи с этим городскому отделу ЖКХ и «Костанай-Су» рекомендовано провести телеметрическое обследование водопропускных каналов и организовать пробивку каналопромывочной машиной до 10 марта.

Аким города Марат Жундубаев поручил не ждать, когда подтопит дорогу под мостом, а проводить работу уже сейчас и не допускать возмущений горожан.

«При поступлении большого количества талых вод по каналу «Нагорная канава» и скоплении большого количества талых вод в котловане на территории садового общества «Текстильщик» возможен перелив данного котлована, и угроза подтопления 30 дачных домов. В 2022 году проведены работы по поднятию уровня котлована на 3-4 метра, что позволит минимизировать угрозу подтопления дачных домов. На данном участке будет организовано круглосуточное дежурство гидропоста»,- сообщил А. Тулендин.

В зоне риска и строящийся микрорайон «Кунай». Здесь подтопить может 13 домов. Соотвествующие службы намерены на этом участке производить ежедневный мониторинг в период паводка.