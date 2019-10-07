Подверженные коррупции сферы назвали акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинская область не вошла в топ наиболее коррумпированных регионов страны. Это показал мониторинг международной неправительственной организации по исследованию уровня коррупции «Transparency International Kаzаkhstan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

На совещании под председательством акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева были рассмотрены результаты исследования уровня коррупции и работы проектного офиса «Aqmola – adaldyq alańy».

«По результатам мониторинга международной неправительственной организации по исследованию уровня коррупции «Transparency International Kаzаkhstan», которая в текущем году провела опрос 9 тыс. респондентов, Акмолинская область не вошла в топ наиболее коррумпированных регионов страны», - отметили в ведомстве.

Однако руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области Мурат Тюлеубаев отметил, что работать есть над чем. Индекс восприятия населением коррупции в регионе по ряду показателей отражен в негативном свете. Это сферы таможенных органов, дошкольного образования, здравоохранения, районных отделов полиции, земельных отношений, противопожарной службы, налоговых органов.

«Граждане и предприниматели озвучили более 70 причин, вынуждающих давать взятки. Самые распространенные – лечение у хорошего специалиста, трудоустройство, оформление земельного участка, устройство ребенка в детский сад, оформление разрешительных документов, проверка пожарной безопасности, таможенный досмотр и другие», – проинформировал М. Тюлеубаев.

О работе проектного офиса рассказали его руководитель Самира Тайтенова и куратор, заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.

«С начала текущего года проектным офисом «Aqmola – adaldyq alańy» совместно с общественностью и государственными органами проведена работа, направленная на профилактику, выявление и искоренение коррупционных рисков. В рамках сетевого графика проведены первый слет студенческого клуба «Саналы ұрпақ», единый общереспубликанский «Час добропорядочности», акция «Ашық қызмет», открыты магазины честности, поэтапно осуществляется переход государственных органов на работу в формате оpen space», - отметили спикеры.

Указав на необходимость делать ставки на сильные и проактивные гражданские институты, Е. Маржикпаев поручил акимам районов и городов, руководителям управлений содействовать формированию в обществе принципов честности и добропорядочности, повышению правовой культуры населения и организации общественного контроля с привлечением общественных деятелей.