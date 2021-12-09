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Подвержен ли Нур-Султан краже автозеркал

9 Декабря 2021 19:00
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Подвержен ли Нур-Султан краже автозеркал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления криминальной полиции столичного департамента полиции Дмитрий Демидов рассказал, подвержена ли столица краже автозеркал. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как регион, мы не подвержены массовой краже автозеркал. Да, есть единичные случаи кражи зеркал. В большей части совершается кража салона автомашин путем свободного доступа, разбития или взлома двери. С учетом профилактики, сейчас нет роста и постоянного совершения данного вида преступления», - пояснил начальник управления криминальной полиции.

По его словам, в столице достаточно машин.

«У нас вполне достаточно машин. Также машины остаются в открытых стоянках, во дворах. При краже автозеркал, вор должен иметь при себе вещественное доказательство. То есть, нести именно такую вещь, при обнаружении которой, у сотрудников полиции он сразу вызовет оперативный интерес и будет задержан. На территории столицы с учетом локации и размещения нашего города и размещения комплексных сил полиции, наружных патрулей, проведения отработок, лицо мужского пола, находящееся в ночное время на улице, на 70-80% их проверяют патрульные полиции», - добавил Дмитрий Демидов.

«Нераскрытыми остаются масса преступлений. До настоящего времени не остается раскрытой кража с магазина «Сател». За 50 секунд вор успел проникнуть в магазин, сломав дверь. Мы принимаем ряд мер, направленных на раскрытие данного преступления. Думаю, лицо, совершившее преступление, будет задержано»,- пояснил он.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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