Подвержен ли Нур-Султан краже автозеркал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления криминальной полиции столичного департамента полиции Дмитрий Демидов рассказал, подвержена ли столица краже автозеркал. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как регион, мы не подвержены массовой краже автозеркал. Да, есть единичные случаи кражи зеркал. В большей части совершается кража салона автомашин путем свободного доступа, разбития или взлома двери. С учетом профилактики, сейчас нет роста и постоянного совершения данного вида преступления», - пояснил начальник управления криминальной полиции.

По его словам, в столице достаточно машин.

«У нас вполне достаточно машин. Также машины остаются в открытых стоянках, во дворах. При краже автозеркал, вор должен иметь при себе вещественное доказательство. То есть, нести именно такую вещь, при обнаружении которой, у сотрудников полиции он сразу вызовет оперативный интерес и будет задержан. На территории столицы с учетом локации и размещения нашего города и размещения комплексных сил полиции, наружных патрулей, проведения отработок, лицо мужского пола, находящееся в ночное время на улице, на 70-80% их проверяют патрульные полиции», - добавил Дмитрий Демидов.

«Нераскрытыми остаются масса преступлений. До настоящего времени не остается раскрытой кража с магазина «Сател». За 50 секунд вор успел проникнуть в магазин, сломав дверь. Мы принимаем ряд мер, направленных на раскрытие данного преступления. Думаю, лицо, совершившее преступление, будет задержано»,- пояснил он.