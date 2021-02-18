Подвержен ли мутации штамм коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в Казахстане не выявлено бразильского, южно-африканского и британского штамма коронавируса. Об этом заявила заместитель директора филиала НЦОЗ МЗ РК «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане не выявлено бразильского, южно-африканского и британского штамма коронавируса. У существующих в Казахстане штаммов не выявлено больших мутаций и меры защиты остаются те же», - сказала Манар Смагул, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в СЦК.

Ранее заведующая отделением приемного покоя НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Айнур Тауекелова сообщила, что в декабре 2020 года в центре прошли обследование более 400 человек переболевших коронавирусом, из них 312 взрослых и 100 детей.

«Есть два термина, по которым можно разделить пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции, это лонгковид - хронический ковид, когда появляются симптомы или признаки заболевания после перенесенной коронавирусной инфекции и они сохраняются в течение более трех недель. Это постковидный синдром, когда симптомы признаки или симптомокомплексы сохраняются у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции более 12 недель», - пояснила Айнур Тауекелова.