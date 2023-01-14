Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента

14 Января 2023, 14:13

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии подвели предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

По информации Центральной избирательной комиссии, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Так, зарегистрированы от города Алматы - 4 кандидата, от Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей - по два кандидата, от остальных регионов и городов Астана и Шымкент – три кандидата.

В Астане больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Астане набрала Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы - за нее отдали 62,1% голосов.

В Алматы больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Алматы набрала Асанова Жанна Бейсентаевна. Она набрала 62.2% голосов выборщиков.

В Шымкенте больше всех голосов по предварительным результатам голосования набрал Нурлан Бекназаров. За него отдали 23 голоса, набрав общее 76.7% голосов.

Фото:wikimedia.org

В Абайской области зарегистрированный кандидат Кайрат Тастекеев набрал наибольшее число - 89 голосов на выборах. За него проголосовали в общем 82, 4% выборщиков.

Фото: kaztag.kz

В Акмолинской области больше всех голосов по предварительным результатам голосования в Акмолинской области набрал Талгат Жунусов, набрав 90,9% голосов. За него отдали 199 голосов.

Фото: gov.kz

В Актюбинской области кандидат в депутаты Сената Амангельды Нугманов набрал наибольшее число голосов - 83,1%. В общем за него отдали 148 голосов выборщиков.

В Алматинской области кандидат в депутаты Сената Жанболат Жоргенбаев набрал больше голосов - за кандидата отдали 83,2% голосов. Всего за него отдали 154 голоса.

Фото: gov.kz

В Атырауской области больше всех голосов по предварительным результатам голосования набрал кандидат Алибек Наутиев, за него отдали 68.6% голосов выборщиков.

Фото: azh.kz

В Западно-Казахстанской области наибольшее число голосов набрал Арман Утегулов, набрав 74.7% голосов (общее число голосов 127).

Фото: gov.kz

В Жамбылской области больше всех голосов по предварительным результатам голосования набрал Сакен Арубаев. Кандидат набрал 89.3% голосов.

Фото: gov.kz

В Жетысуской области по предварительным результатам голосования в Жетысуской области наибольшее число выборщиков набрал Амангельды Толамисов. За него проголосовали 76,3% - общее число голосов, отданных за кандидата составляет 100.

Фото:site/universitetzgu/

В Карагандинской области по предварительным подсчетам голосов за Серика Утешова отдали свои голоса 147 депутатов. Кандидат набрал 78.2% голосов.

В Костанайской области в результате подсчета голосов кандидат в депутаты Сената Гауез Нурмухамбетов набрал 83.1% голосов. Число голосов, поданных за кандидата в депутаты, составляет 212.

В Кызылординской области больше всех голосов по предварительным результатам голосования набрал Руслан Рустемов. Кандидат набрал 67.4% голосов.

Фото: gov.kz

В Мангистауской области больше всех голосов по предварительным результатам голосования набрал Бекбол Орынбасаров 72% голосов, общее число голосов, поданных за кандидата в депутаты, составляет 85.

Фото: сайт акимата Мангистауской области

В Павлодарской области кандидат в депутаты Сената Ернур Айткенов набрал больше голосов - за него отдали 87,1% голосов. Всего его кандидатуру поддержали 148 выборщиков.

Фото: gov.kz

В Северо-Казахстанской области наибольшее количество голосов набрала Гульмира Каримова. За Г.Каримову проголосовали 144 человека, она в общем набрала 80.4% голосов.

Фото:gov.kz

В Туркестанской области кандидат в депутаты Сената Мурат Кадырбек набрал больше голосов - за кандидата отдали 72,5% голосов. Всего за него отдали 200 голосов.

Фото:dalanews.kz

В Улытауской области согласно информации ЦИК, кандидат в депутаты Сената Советбек Медебаев набрал больше голосов - 61,7%. Всего за него отдали голос 37 человек.

Фото: gov.kz

В Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов набрал больше голосов - за кандидата отдали 86% голосов. Всего его кандидатуру поддержали 104 выборщика.

Фото: gov.kz

Депутатов Сената Парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны стартовали в 11.00 часов по времени столицы. На 20 мест в Сенате Парламента претендует 55 кандидатов. В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов.