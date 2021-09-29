Подведены итоги заключительного дня Astana Media Week-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках второго дня одного из самых важных медиасобытий страны экспертное сообщество смогло поговорить о роли общества и СМИ в новом, постковидном мире, проанализировать перспективы рекламного медиарынка в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Media Week-2021.

День начался с круглого стола «Становление СМИ за период независимости РК». О развитии казахстанского телевидения, создании Союза Журналистов, о проблемах подготовки кадров поведали люди, стоявшие у истоков казахстанской журналистики.

Позже состоялось событие на высоком международном уровне - панельная дискуссия «Общество и СМИ в новом, постковидном мире». Участие в ней приняли эксперты трех стран: Казахстана, Швейцарии, Австрии. Участники панельной дискуссии выразили свои взгляды на то, как в наши дни меняется общество, и какими быть современным СМИ через призму этих перемен.

В рамках круглого стола «Рекламный медиарынок РК: текущая ситуация, перспективы развития, проблемы и решения» эксперты Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации и представители крупнейших ТВ-сейлз-хаусов поделились текущей ситуацией на рекламном медиарынке по результатам первого полугодия 2021 года. Участники обсудили, какие изменения необходимо внести в законодательство с учетом текущих реалий для обеспечения устойчивого развития индустрии. А также договорились о первых шагах взаимодействия между государственными органами и ЦАРА по всем вопросам.

Впервые в ходе «AMW» прошел Formats Day – событие, в котором презентации своих лучших продуктов провели представители европейского дистрибьютора телевизионного контента «Fremantle», производителя и дистрибьютора фильмов и телевизионных программ «Sony Pictures», американской масс-медийной компании «Nbc/Universal», «Global Agency» – дистрибьютора телепродукции и медиакомпании «Kiss Media». Участники Formats Day получили возможность стать партнерами лидирующих производителей видеоконтента.

В рамках Astana Media Week-2021 состоялся питчинг сценариев социальных видеороликов «Біз біргеміз!». Организатором мероприятия выступило АО «Агентство «Хабар». Более десяти казахстанских продюсеров и сценаристов приняли участие в проекте. Всего было подано 20 сценариев, но лишь 9 участников прошли отборочный этап и представили свои идеи.

По результатам питчинга, победителем в категории «Семейные ценности» объявлена Айнур Асылбеккызы. Лучшим сценаристом в категории «Экология» стала Лимара Бектурганова. Победитель по теме «Финансовая грамотность» - Сулеймен Нурдаулет. Готовые видеоролики по этим сценариям будут транслировать телеканалы «Хабар» и «Хабар 24».

Обсуждение сценариев будущих сериалов состоялось и в ходе питчинга, устроенного РТРК «Казахстан». Здесь представители отечественных продакшн-студий представили идеи и предложения для новых сериалов на 2022 год. На участие в конкурсе, который проходит в рамках Astana Media Week-2021, подала заявку 21 компания. Телевизионные работы должны быть посвящены историческим деятелям Казахстана, пропаганде исторического наследия предков, сельской жизни, духовной столице - Туркестану, соотечественникам, которые вернулись на Родину, спасателям, пропаганде спорта, народным промыслам, национальным и семейным ценностям. Объявленный корпорацией конкурс продлится до 30 сентября.

По статистике, второй день Astana Media Week-2021 собрал 6425 просмотров онлайн. Самая большая аудитория оказалась в категории 25-34 года. Самым востребованным событием дня оказалась панельная дискуссия «Общество и СМИ в новом, постковидном мире». К ней подключились 1574 человека. Круглый стол «Рекламный медиарынок РК: текущая ситуация, перспективы развития, проблемы и решения» стал вторым. 1248 зрителей подключились к дебатам экспертов. А также немалый интерес аудитории вызвал мастер-класс «Казахское радио. 100 лет в эфире» - 1136 пользователей.