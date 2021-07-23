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Подведены итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 23 июля
23 Июля 2021 17:43
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Токио от Казахстана выступило четыре спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В академической гребле в одиночке у мужчин выступил Владислав Яковлев — он занял третье место в своем предварительном заплыве и прошел первый раунд квалификации. Еще три казахстанских атлета выступили в соревнованиях по стрельбе из лука: Денис Ганькин в квалификации занял 9-е место, Ильфат Абдуллин — 27-е, Санжар Мусаев — 52-е. При этом Ганькин и Абдуллин показали свои лучшие результаты в сезоне.Напомним, Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта.
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