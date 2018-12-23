Подведены итоги выступления Казахстана на Кубке Катара по тяжелой атлетике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Дохе завершился Кубок Катара по тяжелой атлетике. Команда Казахстана сумела завоевать три медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Этот турнир является лицензионным. Набранные очки будут учитываться в квалификационном периоде во время распределения олимпийских лицензий.

Казахстан на соревнованиях был представлен Арли Чонтеем (до 61 килограмма), Игорем Соном (до 61 килограмма), Фархадом Харки (до 67 килограммов), Нижатом Рахимовым (до 73 килограммов), Айдаром Казовым (до 81 килограмма), Рустемом Сыбай (до 96 килограммов), Ильей Ильиным (до 109 килограммов), Кариной Горичевой (до 64 килограммов) и Раушан Мешитхановой (до 87 килограммов).

Больших побед казахстанским атлетам добиться не удалось. Также не состоялось возвращение на международной помост четырехкратного чемпиона мира Ильи Ильина. Спортсмен не вышел соревноваться непосредственно перед своей первой попыткой в «рывке». Причиной тому вновь стало проявление имеющегося повреждения в области спины.

Актив команды по итогам соревнований составили три медали. На счету наших спортсменов две серебряные и одна бронзовая награды. На вторую строчку пьедестала поднялись Сон и Мешитханова. «Бронзой» отметился Рахимов.

На счету мужчин также первое место в командном зачете.