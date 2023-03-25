Подведены итоги выборов депутатов Жезказганского городского маслихата

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги выборов депутатов Жезказганского городского маслихата, передает МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Жезказганского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей включены 59737 граждан. В голосовании приняли участие 35813 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 6, вне помещений для голосования -217.

Общее число кандидатов - 42.

По итогам выборов депутатами Жезказганского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Есен У. Б, 1993, директор, г. Жезказган.

по избирательному округу № 2-Мусилов М.М.1981, директор, г. Жезказган.

по избирательному округу № 3 – Капарова Р. О 1975, руководитель, г.Жезказган,

по избирательному округу № 4 – Рахай Н. Қ 1966, начальник цеха, г.Жезказган.;

по избирательному округу №5–Умирбеков Р. К.1986 зам. директор,, г. Жезказган. по избирательному округу №6–Шаяхметов М.Е.1992, член правления, г.Жезказган.

по избирательному округу№7–РустемовА.А.1990 предприниматель, г.Жезказган.

по избирательному округу№ 8–Нурмаганбетов Е. Т1995ст.специалист г.Жезказган.

по избирательному округу № 9–Рымбаева Р. Ж.1985, предприниматель, г.Жезказган.

по избирательному округу № 10–Есжанова М.Т.1991предприниматель, г.Жезказган.

по избирательному округу № 11 ШлехтА.В 1983, сталевар , г.Жезказган.

по избирательному округу№ 12– Ибадатова Т. Ш.1979, зам.директора, г.Жезказган.

по избирательному округ №13АльсеитовА.М.1975, предприниматель, г.Жезказган.



