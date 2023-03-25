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Подведены итоги выборов депутатов Усть-Каменогорского городского маслихата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 10:42
Подведены итоги выборов депутатов Усть-Каменогорского городского маслихата

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов депутатов Усть-Каменогорского городского маслихата, состоявшихся 19 марта, передает МИА «Казинформ».

По информации Усть-Каменогорской городской избирательной комиссии, в списки избирателей включены 243 169 граждан. В голосовании приняли участие 136 674 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 27, вне помещений для голосования - 3412.

Общее число кандидатов - 83.

По итогам выборов депутатами Усть-Каменогорского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Бахыт Амантай - 22.05.1982 г.р. должность - руководитель КГУ «Центр территориального управления» акимата города Усть-Каменогорска, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 2 – Ербол Бакытжан Ерболкызы - 27.02.1997г.р. должность - КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска, руководитель сектора анализа и мониторинга в молодежной среде, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 3 – Әділбеков Айдос Әділбекұлы - 31.01.1997 г.р. должность - директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 4 – Есимбекова Арайлым Керимбеккызы - 05.05.1974г.р. должность - председатель УКГФ Партии «AMANAT», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 5 – Смирнова Екатерина Владиморовна - 05.05.1974г.р. должность - тренер ВКО «Специализированная школа- интернат и колледж одаренности в спорте», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 6 – Бейсов Тилек Муратович - 27.09.1984г.р. должность – директор ИП «Турдыбаева», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 7 – Осипов Михаил Анатольевич - 08.07.1975г.р. должность – директор ТОО «Университет детей», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 8 – Можанов Ерлан Байжигитович - 06.09.1976г.р. должность – директор ТОО «Шыгыс-Activ LNP, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 9 – Саратова Наталья Юрьевна - 17.12.1981г.р. должность – директор ИП»Саратова Н.Ю.«, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 10 – Светаш Александр Александрович - 07.076.1978г.р. должность – председатель Усть-Каменогорского городского маслихата, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 11 – Шушаникова Надежда Александровна - 23.09.1982г.р. должность – учитель казахского языка и литературы средняя школа №36, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 12 – Умирбекова Гаухар Бахитовна - 17.07.1977г.р. должность – финансовый директор АО» УКА ТМК«, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 13 – Жолудев Денис Сергеевич - 28.07.1993г.р. должность – директор КГУ»СДЮШОР по н/т«ВКО, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 14 – Исраилов Руслан Джабраилович - 23.08.1994г.р. должность – КГУ»Средняя школа № 17«, учитель физической культуры, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 15 – Горностаева Анжела Владимировна - 13.03.1971г.р. должность – Филиал НПК, председатель Усть-Каменогорского филиала, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 16 – Леверинов Андрей Сергеевич - 17.03.1986г.р. должность – директор ТОО «Техснаб ВКО», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 17 – Төлеген Мұхтар Әділбекұлы - 16.07.1980г.р. должность – ректор Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 18 – Коротин Сергей Викторович - 01.10.1952г.р. должность - директор, ТОО «Oreon LТD», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 19 – Байтеряков Михаил Евгеньевич - 03.06.1983г.р. должность – Инженер-конструктор АО «УМЗ», место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 20 – Лоскутова Алла Викторовна - 15.08.1964г.р. должность – председатель КСК «Восток-39«, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 21 – Мусабек Ерлан Базарбайұлы - 27.09.1970г.р. должность – главный врач, ТОО»Ем алу плюс«, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 22 – Таженов Асхат Муратович - 28.02.1982г.р. должность – КГП на ПХВ»Таза Өскемен«акимата г. Усть-Каменогорска, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 23 – Умарбеков Нурлан Камуратович - 02.01.1973г.р. должность – главный специалист по социальным вопросам ТОО»Казцинк«, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

по избирательному округу № 24 – Хуанбай Аскерхан - 22.11.1973г.р. должность –директор «Отандастар» ОФ, председатель, место жительство - г.Усть-Каменогорск.

Число политических партий, участвовавших в выборах – 6.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Amanat» - 208920 или 68,61% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 33832 или 11,11% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» - 6432 или 2,11% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана - 9285 или 3,05% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 22437 или 7,37% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 4660 или 1,53% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 18944.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 13

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 1.

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