Подведены итоги второго дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился второй соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, который проходит в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Среди мужчин героем второго соревновательного дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в категории до 67 килограмм стал чемпион мира среди юношей Анатолий Савельев. За «золото» он боролся с серебряным призером (взрослого) чемпионата мира Игорем Соном. В первом упражнении разрыв был небольшой – в два килограмма, Савельев впереди. Однако, в «толчке» Игорь реализовал одну попытку из трех против блестяще выполненных подходов соперника.

I место: Анатолий Савельев - 304 (136+168)

II место: Игорь Сон - 286 (134+162)

III место: Глеб Богуш - 269 (118+151)

Настоящая борьба развернулась среди девушек до 55 килограмм, однако, не смотря на небольшую разницу в итоговой таблице, задала тон выступлению и заняла первое место представительница СКО Колиушко Алина.

I место: Колиушко Алина - 164 (73+91)

II место: Аулбек Айгерим - 162 (70+92)

III место: Оразбек Алтыншаш - 159 (69+90)

В категории до 59 килограмм не было равных Зульфие Чиншанло.

I место: Зульфия Чиншанло - 214 (92+122)

II место: Нуржан Аяжан - 165 (75+90)

III место: Петровская Яна - 160 (71+89)

Прямая трансляция Чемпионата на официальном YouTube- канале Федерации WF RK. Добавим, что турнир продлится до 17 марта. Чемпионат Азии намечен на апрель этого года.



