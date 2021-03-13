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    00:41, 13 Март 2021 | GMT +6

    Подведены итоги второго дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился второй соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, который проходит в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

    Среди мужчин героем второго соревновательного дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике в категории до 67 килограмм стал чемпион мира среди юношей Анатолий Савельев. За «золото» он боролся с серебряным призером (взрослого) чемпионата мира Игорем Соном. В первом упражнении разрыв был небольшой – в два килограмма, Савельев впереди. Однако, в «толчке» Игорь реализовал одну попытку из трех против блестяще выполненных подходов соперника.

    I место: Анатолий Савельев - 304 (136+168)

    II место: Игорь Сон - 286 (134+162)

    III место: Глеб Богуш - 269 (118+151)

    Настоящая борьба развернулась среди девушек до 55 килограмм, однако, не смотря на небольшую разницу в итоговой таблице, задала тон выступлению и заняла первое место представительница СКО Колиушко Алина.

    I место: Колиушко Алина - 164 (73+91)
    II место: Аулбек Айгерим - 162 (70+92)
    III место: Оразбек Алтыншаш - 159 (69+90)

    В категории до 59 килограмм не было равных Зульфие Чиншанло.

    I место: Зульфия Чиншанло - 214 (92+122)
    II место: Нуржан Аяжан - 165 (75+90)
    III место: Петровская Яна - 160 (71+89)

    Прямая трансляция Чемпионата на официальном YouTube- канале Федерации WF RK. Добавим, что турнир продлится до 17 марта. Чемпионат Азии намечен на апрель этого года.


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