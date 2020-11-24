Подведены итоги второго дня чемпионата Казахстана по боксу

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на чемпионате страны по боксу 24 ноября мужчины сражались за выход в одну восьмую в весе до 57, 63, 69 килограммов и супертяжи 91+ – за выход в четвертьфиналы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

Одним из самых интересных поединков дня стало противостояние в категории до 69 килограммов мангистаусца Санатали Толтаева и павлодарца Куана Куатова. Толтаев в 2018 году уже становился чемпионом страны, причём в финале тогда выиграл у титулованного и опытного Бекдаулета Ибрагимова. Но на этот раз он в самом начале столкнулся с сильным соперником – Куан Куатов одержал верх раздельным решением судей, ему были отданы первый и третий раунд. Далее павлодарский боксёр Куатов встретится с Асаном Ерубеком из Алматы. Главными же претендентами на победу в «казахском» весе считают Аблайхана Жусупова и Асланбека Шымбергенова – благодаря своему рейтингу они пропускают предварительные бои и вступят в борьбу только в одной восьмой финала.

У женщин в четвертьфиналы в весе до 54 килограммов ожидаемо вышли суперопытная многократная чемпионка страны Дина Жоламан и Рано Пархатова, также продвинулись вверх по турнирной сетке Даметкен Келибет и Балауса Муздиман. В весе до 69 килограммов определилась следующая соперница в одной четвёртой для олимпийского призёра Дариги Шакимовой – спортсменка из Нур-Султана Асель Куспанова, а с чемпионкой мира Валентиной Хальзовой сразится Куаныш Бурхан из Кызылординской области – на предварительной стадии Куаныш выиграла очень насыщенный поединок у алматинки Динар Сатыбалды.

25 ноября на ринг в Шымкенте выходят Шакимова и Хальзова, у мужчин выступят мастера, которые благодаря своему рейтингу пропустили предварительные бои. Гвоздями программы третьего дня чемпионата должны стать бои призёра чемпионата Азии Закира Сафиуллина против Али Акедилова из Восточного Казахстана, призёра чемпионата мира жамбыльца Абильхана Аманкула против карагандинца Ерсултана Советова и призёра чемпионата Азии Ерика Альжанова из Мангистау против Марата Касаева из ВКО.

Фото: Сергей Штрак