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    16:49, 14 Март 2021 | GMT +6

    Подведены итоги третьего дня чемпионата РК по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился третий соревновательный день чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

    Непредсказуемой выдалась борьба среди мужчин в категории до 73 килограммов. Лидером «рывка» с отрывом в 5 килограмм стал представитель Алматы Петр Хребтов. Следом в турнирной таблице расположились Алексей Чуркин и Сайрамкез Акмолда с поднятыми весами в 135 и 130 килограмм соответственно. Однако во втором упражнении Петр реализовал лишь одну попытку, в результате чего потерял лидерство и замкнул тройку лучших. Первым в «толчке» по итогам двух подходов стал Сайрамкез Акмолда, но этого оказалось не достаточно, чтобы повернуть исход борьбы в свою пользу.

    I место: Чуркин Алексей 310 (135+175)

    II место: Акмолда Сайрамкез 306 (130+176)

    III место: Хребтов Петр - 305 (140+165)

    Среди девушек до 64 килограммов с комфортным преимуществом в 27 килограммов лидировала серебряная призерка Чемпионата Азии среди юниоров – Ыбрай Гульнур.

    I место: Ыбрай Гульнур – 206 (92+114)

    II место: Курманбай Нурай – 179 (78+101)

    III место: Яковлева Александра – 167 (74+93)

    Девушки до 71 килограмма:

    I место: Омарова Аиша – 210 (91+119)

    II место: Павлова Дарья – 209 (93+116)

    III место: Иванько Мария – 187 (85+102)

    Прямая трансляция Чемпионата на официальном YouTube- канале Федерации WF RK. Добавим, что турнир продлится до 17 марта. Чемпионат Азии намечен на апрель этого года.


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