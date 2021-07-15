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    19:14, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Подведены итоги третьего дня чемпионата Азии по пляжному волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Накхонпатхоме (Таиланд) проходит третий игровой день молодежного чемпионата Азии по пляжному волейболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Для казахстанских пляжников сегодняшний игровой день в рамках международного турнира стал заключительным.

    Пара Дархан Аманжолов - Дамир Лапов (Казахстан-1), недавно завоевавшая бронзу чемпионата Азии по пляжному волейболу до 19 лет, уступила последнюю путевку в четвертьфинал Индонезии.

    Матч завершился со счётом 0:2.

    Ранее сообщалось, что третья игра с участием женской сборной в лице Мухтаркызы и Сабанбаевой завершилась абсолютным триумфом хозяек турнира.

    В соревнованиях у мужчин команда Катара уверенно одержала победу над казахстанской парой со счётом 0-2.


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