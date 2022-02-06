Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершила очередной соревновательной день. Опубликованы общие итоги соревновательного дня для Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Основное внимание было приковано к Юлии Галышевой. От бронзового призера ОИ-2018 в Пекине ждали повторения успеха. Она являлась одним из фаворитов, однако завершила Игры вне пьедестала.

В лыжных гонках первый старт провели мужчины. Было видно, что трасса дается не всем. На каждом ее участке велась война за каждую минуту. Наши лыжники были прямыми ее участниками. Казахстанский лыжник Виталий Пухкало после гонки так и сказал:

«Трасса действительно тяжелая. Структура снега не позволяет полноценно скользить, из-за чего лыжи «не быстрые». Бежалось тяжело. Тем не менее, я боролся как мог. Дальше, думаю, будет уже получше. Главное, что добежал до финиша, показал для себя неплохой результат».

Он неплохо стартанул, некоторую часть дистанции находился в основной группе. Затем удерживал позицию в топ-20. И лишь ближе к финишу откинулся на 32 место. Хороший результат, учитывая, что многие именитые гонщики остались позади него, забуксовали на лыжне.

Евгений Величко, к сожалению, вошел в их число. Его «замкнули» на круг, из-за чего пришло досрочно завершить выступление.

Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина переживает процесс тотального омоложения. Новое поколение уже показывает определенные результаты. Сергей Ткаченко и Данил Васильев выступали сегодня в основных соревнованиях на нормальном трамплине. Ранее они успешно преодолели квалификацию. Для выхода же в финал в этот раз не хватило.

С расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля можно ознакомиться здесь.