+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов

6 Февраля 2022 20:39
Поделиться:
Подведены итоги соревновательного дня Олимпиады с участием казахстанских спортсменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана на Олимпийских играх-2022 в Пекине завершила очередной соревновательной день. Опубликованы общие итоги соревновательного дня для Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Новости по теме
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля
Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

Основное внимание было приковано к Юлии Галышевой. От бронзового призера ОИ-2018 в Пекине ждали повторения успеха. Она являлась одним из фаворитов, однако завершила Игры вне пьедестала.

В лыжных гонках первый старт провели мужчины. Было видно, что трасса дается не всем. На каждом ее участке велась война за каждую минуту. Наши лыжники были прямыми ее участниками. Казахстанский лыжник Виталий Пухкало после гонки так и сказал:

«Трасса действительно тяжелая. Структура снега не позволяет полноценно скользить, из-за чего лыжи «не быстрые». Бежалось тяжело. Тем не менее, я боролся как мог. Дальше, думаю, будет уже получше. Главное, что добежал до финиша, показал для себя неплохой результат».

Он неплохо стартанул, некоторую часть дистанции находился в основной группе. Затем удерживал позицию в топ-20. И лишь ближе к финишу откинулся на 32 место. Хороший результат, учитывая, что многие именитые гонщики остались позади него, забуксовали на лыжне.

Евгений Величко, к сожалению, вошел в их число. Его «замкнули» на круг, из-за чего пришло досрочно завершить выступление.

Команда Казахстана по прыжкам на лыжах с трамплина переживает процесс тотального омоложения. Новое поколение уже показывает определенные результаты. Сергей Ткаченко и Данил Васильев выступали сегодня в основных соревнованиях на нормальном трамплине. Ранее они успешно преодолели квалификацию. Для выхода же в финал в этот раз не хватило.

С расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля
Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине
Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Популярное
1 Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
2 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
3 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
4 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
5 Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
6 4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане
Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 32-м в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив