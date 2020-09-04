Подведены итоги шахматного турнира «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 900 юных казахстанских шахматистов приняли участие в шахматном онлайн-турнире «Кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова». Организаторами большого республиканского соревнования выступили холдинг «Байтерек», Академия шахмат Дармена Садвакасова и Ассоциация «Болашак», передает МИА «Казинформ».

Турнир проводился в трех возрастных категориях - до 10, 14 и 18 лет. В самой младшей группе в общем зачете победителем стал Эдгар Мамедов, вслед за ним в число призеров вошли Алихан Хажатулы и Марк Смирнов. Среди девочек тройку призеров составили Малика Джаппарбекова, Асия Асылхан и Елназ Калиахмет.

В категории до 14 лет в общем зачете победу праздновал Сатбек Ахмединов, который опередил Ораша Шоназарова и Нурдаулета Танатова. Девушки распределили награды в следующем порядке: Амина Кайрбекова, Алуа Нурманова и Анастасия Перейма.

И, наконец, в самом представительном турнире до 18 лет, где сражались ведущие казахстанские юниоры, лидерами общего зачета стали Казыбек Ногербек, Тамерлан Бектуров и Абылай Ахметжан. Среди девушек - Ксения Балабаева, Асель Серикбай и Назерке Нургали.

Кроме того, десяток юных спортсменок были награждены дополнительными призами.

Главной задачей инициаторов турнира стала организация большого шахматного праздника. На фоне серьезных карантинных ограничений онлайн-формат стал единственным возможным решением собрать в турнире всех сильнейших отечественных детей и юниоров. В столь непростое время одаренные дети как никогда нуждаются в поддержке и стимулировании спортивных достижений.

К участникам Кубка с теплыми пожеланиями обратились 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник (Россия) и победитель шахматного Кубка мира, претендент на титул чемпиона мира Борис Гельфанд (Израиль). От лица звезд отечественного спорта напутствие детям дали олимпийские чемпионы по боксу Ермахан Ибраимов и Серик Сапиев , четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, четырехкратный чемпион мира по ММА, каратэ и джиу-джитсу Айдар Махметов, чемпионка Азии и Азиатских игр по художественной гимнастике Анна Алябьева и международный гроссмейстер, чемпион мира до 20 лет Дармен Садвакасов.

В онлайн-церемонии открытия соревнования приняли участие председатель правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов и заместитель акима города Нур-Султан, председатель Совета Ассоциации «Болашак» Бахтияр Макен.

В проведении Кубка была задействована большая команда профессионалов — ведущие казахстанские гроссмейстеры, международные арбитры, эксперты игровой платформы lichess.org, а также представители соорганизаторов соревнования - холдинга «Байтерек», Академии шахмат Дармена Садвакасова и Ассоциации «Болашак».

Особое внимание было уделено борьбе с читерством - главным вызовом современных онлайн-шахмат. Судьи турнира следовали рекомендациям ФИДЕ, которая занимает очень жесткую позицию в отношении нарушителей Fair Play. Принятые Античитерской комиссией жесткие меры укрепят уверенность шахматистов в непоколебимости честной игры.

Юные игроки, судьи и организаторы получили бесценный опыт проведения нового формата официального турнира. В следующий раз это поможет создать еще более праздничную и спортивную атмосферу Кубка.