Подведены итоги реализации деятельности проектного офиса «Adaldyq alany» за 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось совещание по вопросам искоренения бытовой коррупции в рамках общереспубликанского проекта «Adaldyq alany». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

В работе совещания приняли участие вице-министры и заместители акимов, ответственные за реализацию проекта, руководители территориальных подразделений центральных государственных органов, уполномоченные по этике и представители общественности.

В ходе совещания руководитель республиканского проектного офиса Толеген Байгулов отметил положительные результаты реализации проекта.

«Учитывая, что действенным инструментом искоренения бытовой коррупции является открытость и прозрачность, под эгидой республиканского проекта «Adaldyq alany» особое внимание уделено обеспечению клиентоориентированности госаппарата. В данном русле следует отметить переход 317 акиматов на сервисную модель работы. Обеспечен стопроцентный охват районов и городов областного значения», - отметил он.

Как утверждают координаторы проекта, проделанная работа позволила запустить трансформацию организационной культуры чиновников, обеспечив доступность госслужащих.

Создавая условия всеобщего неприятия коррупции, менеджерами проектных офисов продолжена форсированная цифровизация государственных услуг, уровень которой по итогам 2020 года составил 93%.

Частью проекта стало личное участие представителей общественности. Он объединил порядка 80 тысяч волонтеров, при поддержке которых создаются условия, исключающие коррупционное поведение.

Все общественники – руководители региональных проектных офисов «Adaldyq alany» назначены внештатными советниками акимов регионов.

У граждан появилась возможность инициировать и участвовать в общественных мониторингах по социально важным вопросам.

В прошлом году охвачено более 10 сфер, в том числе обеспечение лекарствами, организация дистанционного обучения, строительство дорог и другие.

Для повышения чувствительности к запросам граждан проектные офисы активно ведут официальные страницы в Фейсбук, куда может обратиться любой желающий для разрешения проблемных вопросов. Только в прошлом году 80% из 11 500 обратившихся граждан смогли положительно решить проблемные вопросы, сопряженные с коррупционными рисками.

Учитывая положительные результаты реализации проекта в регионах, глава Антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев призвал вице-министров организовать аналогичную работу на уровне министерств.

По его словам, проектные офисы должны стать генератором антикоррупционных инициатив с широким участием гражданского общества в контроле за расходованием бюджетных средств, исключении коррупционных рисков и форсировании цифровизации госуслуг, переходе на сервисную модель обслуживания населения через внедрение безбарьер ных фронт-офисов.

Это, в свою очередь, кардинально изменит работу министерств в сторону открытости, прозрачности и подотчетности населению.

Также А. Шпекбаевым дано поручение о подготовке информации руководству страны о руководителях, не имеющих достойных инициатив по снижению коррупции.

В завершение для качественной реализации антикоррупционной политики госорганами предложено создать соответствующую Методику оценки с участием общественности.