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Подведены итоги пусковой кампании на космодроме Байконур

30 Декабря 2022, 22:37
Подведены итоги пусковой кампании на космодроме Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Пусковая кампания на космодроме Байконур завершилась еще в октябре 2022 года, официальные итоги опубликованы в конце декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в течение 2022 года с Байконура было запущено семь ракет-носителей. Два пилотируемых запуска ракет «Союз МС» с экипажами на борту, три пуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС», один старт тяжелой ракеты-носителя «Протон-М», еще один коммерческий запуск ракеты «Союз-2».

Всего же в отчете Роскосмоса за 2022 год сообщается о 22-х пусках: с космодрома Плесецк 13 пусков, с Байконура - 7, по 1 пуску - с космодрома «Восточный» и Гвианского космического центра.

Отмечается, что, в течение последних четырех лет не было аварий при запусках. Всего, начиная с 2018 года, осуществлено 98 безаварийных стартов.

Что касается предстоящего 2023 года, то пусковая кампания на Байконуре начнется в феврале. Первым космическим аппаратом, запущенным с Байконура в 2023 году, станет гидрометеорологический спутник «Электро-Л», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

27 декабря 2022 года геостационарный космический аппарат «Электро-Л» № 4, разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина, был доставлен на космодром Байконур.

Стало известно, что окончательный план пусков 2023 года с космодрома Байконур подлежит корректировке из-за нештатной ситуации, которая произошла на космическом корабле «Союз МС-22», который находится в составе МКС.


Фото из открытых источников

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