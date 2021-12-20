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Подведены итоги программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения

20 Декабря 2021 22:43
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Подведены итоги программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице подведены итоги реализации программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения, передает МИА «Казинформ».

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Результаты реализованной программы «Арендное жилье без права выкупа» для социально уязвимых слоев населения в период с 17.11.2021 - 24.11.2021 года в количестве 180 квартир (1,2,3 - комнатные квартиры) опубликован на сайте zhilfond.kz.
Два списка по категории «Социально уязвимые слои населения»:
- Прошедшие (прошли до 16.07.2009 года постановки);
Распределение площади согласно составу семьи и дате постановке на очередь:
1-ком.квартиры до 02.04.2009 года;
2-ком.квартиры до 16.07.2009 года;
3-ком.квартиры до 25.09.2007 год.
- Непрошедшие.
Два списка по категории «Дети-сироты»:
- Прошедшие (прошли до 11.04.2013 года постановки);
Распределение площади согласно составу семьи и дате постановке на очередь:
1-ком.квартиры до 08.07.2010 года;
2-ком.квартиры до 11.04.2013 год;
3-ком.квартиры до 12.04.2011 года.
- Непрошедшие.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Жилье  
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