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    12:03, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Подведены итоги первого дня пятого ежегодного события - «Astana Media Week-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В событиях первого дня приняли участие 23 спикера из Казахстана, России, Великобритании, США, Кыргызстана, Украины, и подключились 3998 уникальных пользователей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В целом аудитория «Astana Media Week-2021» объединила зрителей из Казахстана, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, США, Турции, Беларуси, Ирландии, ОАЭ, Франции, Испании, Грузии, Чехии, Эстонии.

    Круглые столы «Стратегии развития медиа» (1698 уникальных пользователей), «Документальное кино: опыт и перспективы» (1356 человек), «Особенности освещения острых социальных тем» (1069 человек), а также мастер-класс Брента Хаффмана «Производство международных документальных фильмов» (1465 человек) заинтересовали зрителей.

    Все мероприятия проходили в смешанном формате и в режиме прямого эфира транслировались на официальном сайте медианедели astanamediaweek.kz.

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