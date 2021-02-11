Подведены итоги первого дня молодежного чемпионата РК по биатлону
Участники прибыли из 7 регионов Казахстана: Алматинской, Акмолинской и Актюбинской областей, а также из ВКО, СКО, Павлодара и Караганды.
Результаты 1 дня
Спринт. Старшие юноши. 10км
I место – Амурлаев Р / Акмолинская обл, Щучинск / результаты – 0:20:31
II место – Куралес В. / Акмолинская обл. Щучинск/ результаты -0:20:52
III место – Безгинов А /ВКО.Риддер/ результаты -0:21:42
Спринт.Юниоры.10км
I место – Бауэр К / ВКО.Семей / результат – 0:28:23
II место – Бирюков А. /Акмолинская обл. Щучинск/ результат -0:28:38
III место – Еремин В /Акмолинская обл.Балкашино/ результат -0:28:42
Спринт.Юниорки 7.5км.
I место – Пивоварова Н /Алматинская обл/ результаты – 0:26.07
II место – Титиевская К / ВКО, Семей / результаты – 0:27.06
III место – Хмельницкая А /СҚО, Петропавлск / результаты -0:27.19
Спринт.Старшие девушки. 7,5км
I место – Крюкова А / Акмолинская обл / результаты – 0:19.53
II место – Ардалионова У / ВКО/ результаты – 0:20.29
III место – Куприянова А / Акмолинская обл / результаты -0:20.32