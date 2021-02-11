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    21:21, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Подведены итоги первого дня молодежного чемпионата РК по биатлону

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» подведены итоги первого дня молодежного чемпионата РК по биатлону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта.

    Участники прибыли из 7 регионов Казахстана: Алматинской, Акмолинской и Актюбинской областей, а также из ВКО, СКО, Павлодара и Караганды.

    Результаты 1 дня

    Спринт. Старшие юноши. 10км

    I место – Амурлаев Р / Акмолинская обл, Щучинск / результаты – 0:20:31

    II место – Куралес В. / Акмолинская обл. Щучинск/ результаты -0:20:52

    III место – Безгинов А /ВКО.Риддер/ результаты -0:21:42

    Спринт.Юниоры.10км

    I место – Бауэр К / ВКО.Семей / результат – 0:28:23

    II место – Бирюков А. /Акмолинская обл. Щучинск/ результат -0:28:38

    III место – Еремин В /Акмолинская обл.Балкашино/ результат -0:28:42

    Спринт.Юниорки 7.5км.

    I место – Пивоварова Н /Алматинская обл/ результаты – 0:26.07

    II место – Титиевская К / ВКО, Семей / результаты – 0:27.06

    III место – Хмельницкая А /СҚО, Петропавлск / результаты -0:27.19

    Спринт.Старшие девушки. 7,5км

    I место – Крюкова А / Акмолинская обл / результаты – 0:19.53

    II место – Ардалионова У / ВКО/ результаты – 0:20.29

    III место – Куприянова А / Акмолинская обл / результаты -0:20.32


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