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Подведены итоги олимпиады «Мың бала»: в тройке лидеров – ЗКО

4 Сентября 2020 11:15
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Подведены итоги олимпиады «Мың бала»: в тройке лидеров – ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Опубликованы итоги первой Национальной олимпиады для сельских школьников «Мың бала». В число одной тысячи победителей вошли 92 ученика сельских школ Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мың бала» – уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку и развитие детей из сел, создание условий для их успешного конкурирования с городскими сверстниками, сокращения разрыва в знаниях. Проект реализуется в рамках инициативы по выявлению и поддержке талантливой молодежи «Ел Үміті» Фондом Нурсултана Назарбаева и КФ «Академия Елбасы».

Олимпиада проходила в два этапа и охватила 295 тысяч учеников 5 и 6 классов сельских школ страны. У пяти тысяч участников II этапа олимпиады – учащихся из разных сел Казахстана оценивали функциональную грамотность и навыки абстрактно-логического мышления. В Западно-Казахстанской области принял участие в завершающем этапе олимпиады 171 школьник 5-6 классов.

По информации управления образования по ЗКО, по итогам II этапа олимпиады отобраны 1000 победителей, из них 92 ученика из Западно-Казахстанской области: в 5 классах – 49 призеров, в 6 классах – 43 призера.

Школьники показали высокие результаты на олимпиаде. Западно-Казахстанская область вошла в тройку лидеров областей республики по качеству участия в олимпиаде.

30 детей, учащихся 6-ых классов, со всей республики, набравшие высокий балл по итогам олимпиады, рекомендованы к зачислению в Республиканскую физико-математическую школу (филиал в г.Алматы).

От ЗКО рекомендован к зачислению в филиал Республиканской физико-математической школы учащийся 6 класса Акжаикской средней школы Теректинского района Мұнар Жұмабай, еще двое школьников зачислены в резерв школы: учащийся 6 класса школы-лицея «Саулет» Ахмет Досымжан и учащаяся Новенькой средней школы района Байтерек Альбина Максименко.


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#Западно-Казахстанская область   #Образование  
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Автор:

Аида Галиева

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