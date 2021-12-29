Подведены итоги конкурса среди дворовых клубов Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области подвело итоги конкурса лучших социальных проектов среди дворовых клубов. Участие в нём приняли клубы из Караганды, Жезказгана, Сатпаева и посёлка Шахан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс проходил в виде защиты социальных проектов на платформе Zoom. Все участники рассказали о проблемах клубов и путях их решения. Специальная комиссия выбрала пять победителей. Каждый из них получил сертификат на 300 тысяч тенге.

Карагандинец Жанат Сейтахмет одержал победу с проектом «Проведение аукциона современного искусства». Мира Тулешева из Сатпаева обосновала необходимость приобретения шахматных наборов и футбольного оборудования для своего клуба. Саят Балмаганбетов решил, что в его родном городе нужен ещё один дворовый клуб. Он представил проект клуба Jau Zhurek в Жезказгане и выиграл. Стефанида Пьяных из Шахана доказала, что её дворовому клубу нужна игровая комната для самых маленьких посетителей. А Береке Отиншин из Жезказгана защитил проект «Покупка спортивного инвентаря для воспитанников клуба борьбы на поясах».

«Конкурс – хорошая возможность для развития дворовых клубов. Мой проект направлен на развитие творческих способностей детей из социально уязвимых слоёв населения. Многие из них любят рисовать. И у меня родилась идея провести аукцион, где будут выставлены картины ребят. Мы предоставим юным художникам все необходимые материалы для работы. Думаю, получится интересно», – говорит руководитель клуба Project Five Жанат Сейтахмет.



