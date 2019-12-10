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Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году

10 Декабря 2019 18:50
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Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится конкурс на субсидируемые авиамаршруты из средств республиканского бюджета или решениями маслихатов о местных бюджетах на соответствующий финансовый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА.

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Цель проведения конкурсов - обеспечение транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма.

Так, 5 декабря 2019 года проведен конкурс на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году по 15 внутренним и 1 международному авиамаршруту. В конкурсе на выполнение международного субсидируемого рейса участвовали авиакомпании АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания «SCAT», на осуществление внутренних перевозок приняли участие АО «Авиакомпания «Южное небо», АО «Qazaq Air».

По итогам конкурса АО «Авиакомпания «SCAT» была определена победителем по следующим авиамаршрутам:

1) Усть-Каменогорск – Караганда – Усть-Каменогорск;

2) Петропавловск – Шымкент – Петропавловск;

3) Нур-Султан – Ушарал – Нур-Султан;

4) Алматы – Кокшетау – Алматы;

5) Алматы – Петропавловск – Алматы;

6) Алматы – Ушарал – Алматы;

7) Алматы – Жезказган – Алматы.

АО «Qazaq Air» была определена победителем по следующим авиамаршрутам:

1) Нур-Султан – Петропавловск – Нур-Султан;

2) Нур-Султан – Талдыкорган – Нур-Султан;

13 декабря и 20 декабря 2019 года запланировано проведение конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году из бюджета местных исполнительных органов Восточно-Казахстанской области (ВКО) и Алматинской области соответственно по следующим направлениям:

1) Усть-Каменогорск – Семей-Урджар – Семей-Усть-Каменогорск;

2) Усть-Каменогорск – Зайсан – Усть-Каменогорск;

3) Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган.

Также, 19 декабря т.г. планируется проведение повторного конкурса по следующим маршрутам:

1) Нур-Султан – Токио – Нур-Султан;

2) Караганда – Кызылорда – Караганда;

3) Алматы – Балхаш – Алматы;

4) Нур-Султан – Урджар – Нур-Султан;

5) Кокшетау – Актау – Кокшетау;

6) Алматы – Урджар – Алматы;

7) Нур-Султан – Балхаш – Нур-Султан.

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Ключевые слова: Транспорт,
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