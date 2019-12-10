Подведены итоги конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится конкурс на субсидируемые авиамаршруты из средств республиканского бюджета или решениями маслихатов о местных бюджетах на соответствующий финансовый год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал КГА.
Цель проведения конкурсов - обеспечение транспортной доступности социально значимых направлений и развития внутреннего туризма.
Так, 5 декабря 2019 года проведен конкурс на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году по 15 внутренним и 1 международному авиамаршруту. В конкурсе на выполнение международного субсидируемого рейса участвовали авиакомпании АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания «SCAT», на осуществление внутренних перевозок приняли участие АО «Авиакомпания «Южное небо», АО «Qazaq Air».
По итогам конкурса АО «Авиакомпания «SCAT» была определена победителем по следующим авиамаршрутам:
1) Усть-Каменогорск – Караганда – Усть-Каменогорск;
2) Петропавловск – Шымкент – Петропавловск;
3) Нур-Султан – Ушарал – Нур-Султан;
4) Алматы – Кокшетау – Алматы;
5) Алматы – Петропавловск – Алматы;
6) Алматы – Ушарал – Алматы;
7) Алматы – Жезказган – Алматы.
АО «Qazaq Air» была определена победителем по следующим авиамаршрутам:
1) Нур-Султан – Петропавловск – Нур-Султан;
2) Нур-Султан – Талдыкорган – Нур-Султан;
13 декабря и 20 декабря 2019 года запланировано проведение конкурса на субсидируемые авиамаршруты в 2020 году из бюджета местных исполнительных органов Восточно-Казахстанской области (ВКО) и Алматинской области соответственно по следующим направлениям:
1) Усть-Каменогорск – Семей-Урджар – Семей-Усть-Каменогорск;
2) Усть-Каменогорск – Зайсан – Усть-Каменогорск;
3) Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган.
Также, 19 декабря т.г. планируется проведение повторного конкурса по следующим маршрутам:
1) Нур-Султан – Токио – Нур-Султан;
2) Караганда – Кызылорда – Караганда;
3) Алматы – Балхаш – Алматы;
4) Нур-Султан – Урджар – Нур-Султан;
5) Кокшетау – Актау – Кокшетау;
6) Алматы – Урджар – Алматы;
7) Нур-Султан – Балхаш – Нур-Султан.
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