Подведены итоги конкурса молодых рэп-исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 49 юных рэп-исполнителей боролись за право называться лучшими в конкурсе, объявленном Академией Елбасы при Фонде Нурсултана Назарбаева. В течение нескольких недель организаторами принимались творческие работы, которые были посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В своих произведениях конкурсанты раскрыли тему независимости Казахстана, излагали свои мысли о достижениях и ценностях страны, об истории и мечтах.

Работы исполнителей отражены в Instagram по хештегу #Elbasyacademy_rap. Призовой фонд составил 250, 150 и 100 тысяч тенге за первое, второе и третье места.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место - Нурболат Жайдар

2 место - Шалкаров Куаныш

3 место - Жанұзақова Дильназ



