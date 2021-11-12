Подведены итоги конкурса молодых рэп-исполнителей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 49 юных рэп-исполнителей боролись за право называться лучшими в конкурсе, объявленном Академией Елбасы при Фонде Нурсултана Назарбаева. В течение нескольких недель организаторами принимались творческие работы, которые были посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.
В своих произведениях конкурсанты раскрыли тему независимости Казахстана, излагали свои мысли о достижениях и ценностях страны, об истории и мечтах.
Работы исполнителей отражены в Instagram по хештегу #Elbasyacademy_rap. Призовой фонд составил 250, 150 и 100 тысяч тенге за первое, второе и третье места.
По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
1 место - Нурболат Жайдар
2 место - Шалкаров Куаныш
3 место - Жанұзақова Дильназ
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