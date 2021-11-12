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Подведены итоги конкурса молодых рэп-исполнителей

12 Ноября 2021 20:45
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Подведены итоги конкурса молодых рэп-исполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 49 юных рэп-исполнителей боролись за право называться лучшими в конкурсе, объявленном Академией Елбасы при Фонде Нурсултана Назарбаева. В течение нескольких недель организаторами принимались творческие работы, которые были посвящены 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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В своих произведениях конкурсанты раскрыли тему независимости Казахстана, излагали свои мысли о достижениях и ценностях страны, об истории и мечтах.

Работы исполнителей отражены в Instagram по хештегу #Elbasyacademy_rap. Призовой фонд составил 250, 150 и 100 тысяч тенге за первое, второе и третье места.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

1 место - Нурболат Жайдар

2 место - Шалкаров Куаныш

3 место - Жанұзақова Дильназ



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#Культура   #Видео   #Общество   #30 лет Независимости  
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