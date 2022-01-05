Подведены итоги конкурса «Лучший научный работник»
На конкурс поступило 575 заявок по направлениям естественных наук, инжиниринга и технологий, медицины и здравоохранения, социальных и гуманитарных наук, сельскохозяйственных и ветеринарных наук и др.
В числе обладателей премии ассоциированный профессор кафедры трёхъязычия Торайгыров университета Альбина Анесова.
Все критерии оценки научных достижений были разработаны во взаимодействии с научным и экспертным сообществом. Учитывались наличие ученой степени и звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательны преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии PhD за последние три года и участие в работе консультативных органов по вопросам науки.