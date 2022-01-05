Подведены итоги конкурса «Лучший научный работник»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги премии «Лучший научный работник» 2021 года. Победителями стали 50 ученых из шести научно-исследовательских институтов и шестнадцати вузов. Каждый из них получит свидетельство и премию в размере 2 000 МРП, то есть 5 млн 834 тысячи тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

На конкурс поступило 575 заявок по направлениям естественных наук, инжиниринга и технологий, медицины и здравоохранения, социальных и гуманитарных наук, сельскохозяйственных и ветеринарных наук и др.

В числе обладателей премии ассоциированный профессор кафедры трёхъязычия Торайгыров университета Альбина Анесова.

Все критерии оценки научных достижений были разработаны во взаимодействии с научным и экспертным сообществом. Учитывались наличие ученой степени и звания, научных публикаций, монографий, руководство научными проектами и программами. При этом обязательны преподавание как минимум одной дисциплины в университете за последний год, а также подготовка доктора философии PhD за последние три года и участие в работе консультативных органов по вопросам науки.