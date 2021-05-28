Подведены итоги Климатического диалога «Казахстан-Украина»

НУР-СУЛТАН - КИЕВ - КАЗИНФОРМ - 25-26 мая состоялся Первый Климатический диалог «Казахстан-Украина» на тему «Навстречу к COP-26: декарбонизация и экономические механизмы», передает МИА «Казинформ».

Диалог прошел в контексте объявленных Казахстаном и Украиной амбиций по достижению углеродной нейтральности.

Мероприятие проводилось в формате телемоста на двух офлайн-площадках (У ниверситет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева в Нур-Султане и Конгресс-выставочный центр «Парковый» в Киеве ) на платформе ZOOM с подключением более 100 членов Климатической сети Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии и представителей общественности, а также 50 участников из сети НПО Центра поддержки гражданских инициатив Казахстана.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители Правительств Казахстана и Украины, международных организаций (ПРООН, ЕС, ОЭСР, Всемирный Банк), экологические активисты и НПО, академические институты, университеты, эксперты в области климата и бизнес-структуры.

Модераторами мероприятия выступили члены Сети НПО по климату стран ВЕКЦА (CAN EECCA): Бахыт Есекина, член Совета по зеленой экономике при Президенте РК, директор НОЦ «Зеленая Академия» и координатор CAN EECCA Ольга Бойко.

Диалог торжественно открыл посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев.

На открытии с приветственными словами выступили: заместитель министра по защите окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук, депутат Сената Парламента РК, Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольга Булавкина, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжан Примкулов, глава делегации ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон, заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.

Тема первого дня была посвящена рассмотрению экономических инструментов декарбонизации. В контексте данной темы были обсуждены вопросы разработки обновленных национальных вкладов в области снижения выбросов (Джейн Эбингер, Всемирный банк), направления сотрудничества в области поддержки декарбонизации экономики (Куми Китамури, глава департамента зеленого роста и глобальных отношений ОЭСР), сценарии декарбонизации экономики РК (Йоханнеc Шухманн, GIZ), особенности декарбонизации угольной энергетики РК (Сауле Сагинтаева, ректор Алматинского университета энергетики и связи имени Г. Даукеева), научные основы разработки комплексных стратегий (Сергей Шульженко, заместитель директора Института общей энергетики НАН Украины), рекомендации по пограничному углеродному регулированию (Михаил Юлкин, эксперт ЮНЕСКО по энергоэффективности, генеральный директор «CARBON Lab»), поддержке климатических и экологических инициатив (Арман Перзадаев, проректор Университета КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева).

Первый день форума завершился подписанием меморандумов о сотрудничестве в области продвижения низкоуглеродных технологий между: Алматинским университетом энергетики и связи им. Г. Даукеева и Институтом общей энергетики Национальной академии наук Украины; Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов (МЦЗТиИП) и компанией «GREENСUBATOR» (Украина); Климатической сетью НПО ВЕКЦА и Центром поддержки гражданских инициатив (Казахстан).

Второй день форума был не менее содержательным . С приветственными словами выступили: вице-министр энергетики РК Кайрат Рахимов, Посол по климату Финляндии Ян Вахлберг, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Зульфия Сулейменова, заместители глав представительств ПРООН: в Казахстане - Виталий Времиш и в Украине - Манал Фоуани.

Виталий Времиш выразил готовность ПРООН поддержать действия Правительства, гражданского сообщества и бизнеса Казахстана в отношении декарбонизации и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.

Как отметила госпожа Манал Фоуани, ПРООН поддерживает идею проведения диалога для облегчения обмена идеями и обзора Национально определяемых вкладов в снижение выбросов до того, как страны пойдут на COP26 в Глазго.

Тема второго дня была посвящена вопросам энергоэффективности городов и инноваций для низкоуглеродного развития. Участники обсудили вопросы стимулирования низкоуглеродного развития, включая реализацию второго этапа Соглашения мэров на примере Украины (Оксана Кисиль, Национальный эксперт Европейской инициативы «Соглашение мэров» Украины), результаты проектов по энергоэффективности ПРООН в Казахстане (Александр Белый, координатор проектов ПРООН/ГЭФ в Казахстане), возможности зеленого бизнес-инкубатора (Роман Зинченко, GREENCUBATOR, Украина), направлениям реализации проектов UNIDO (Сауле Бишимбаева, МЦЗТиИП, Казахстан).

Форум завершился принятием резолюции Первого Климатического диалога для Конференции РКИК ООН, которая пройдет в июне этого года в Бонне (Германия). Участники Климатического диалога приняли рекомендации к правительствам своих стран по активизации действий в области декарбонизации энергетического сектора и разработке стратегий низкоуглеродного развития для достижения углеродной нейтральности. Было предложено также разработать специальную комплексную программу по декарбонизации углеродных городов Казахстана и Украины и создания специальных Агентств по климату и энергосбережения, подотчетных ООН.

Первый Климатический диалог вызвал резонанс в Казахстане и Украине, активно освещался в СМИ. Внимание форуму придало проведение в эти даты по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша Глобального круглого стола по вопросам добывающих отраслей с участием глав государств и правительств в виртуальном формате.