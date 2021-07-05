Подведены итоги IX литературного фестиваля OEBF-2020
Фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF), организованный Евразийской творческой гильдией (Лондон) совместно с британским издательским домом Hertfordshire Press, уже в девятый раз стал местом встречи писателей, поэтов художников и других представителей искусства, но в этом году кино и литература объединились. Совместно с OEBF прошел III Евразийский кинофестиваль ECG.
Фестиваль получился насыщенным. 24-го июня 2021 года программа мероприятий началась с презентации финалистов конкурса 2020 года, Нины Ягольницер и Алдоны Групас, которые героически приехали лично на фестиваль и других онлайн участников, которые представили свое творчество через видеопрезентации.
Важным событием стало представление и ознакомление с новыми книгами издательства Hertfordshire Press и произведениями победителей 8-го международного конкурса «Open Eurasia-2019».
В день открытия были презентованы следующие книги:
Жанна Голубицкая – «ТЕГЕРАН—1360» (Россия)
Ион Жани – «And Longer life lasts» (Россия)
Екатерина Хлебникова – «I think we should just live» (Россия)
Сагын Беркиналиева – «Girl dancing in the sky» (Кыргызстан)
Надежда Серебренникова – «Дневник Ёжика-путешественника, или Где живёт счастье?» (США)
Хосият Рустамова – «Colourful tears» (Узбекистан)
Фархат Тамендаров – «Hunting Dogs» (Казахстан)
Евразийский литературный сборник. Том 4 – «Нить-4»
Баянгали Алимжанов – «A hundred years on the steppe» (Казахстан)
Ник Рован – «The Silk Road: Revisited» (Великобритания)
Гарет Стамп – «The Egret and the Cow» и «The Goat That Wanted to Travel» (Великобритания)
Тимур Ахмеджанов – «Elish and the wicker tale» (Великобритания)
Кристофер Джонс – «Meet The ‘Stans» (Новая Зеландия)
Виктор Козлов – «The Russian Mentality» (Россия)
Дулат Исабеков – «BRANNANDE SOL, ISANDE VIND, LEVANDE STAPP» (Казахстан)
Али Пантер – «Взлететь над Жизнью» (Швейцария)
Гульсифат Шахиди – «FARKHOD FROM NAVGHILEM» (Таджикистан)
Михаил Куницкий – «Путешествие на четырех лапах» (Беларусь)
Поэтический Альманах 2021 – «Голоса Друзей»
Сергей Белый – «Маэстро и Муза» (Украина)
Алдона Групас – «IT’S HARD TO BE AN ANGEL» и «Нелегко быть Ангелом» (Великобритания)
Во время фестиваля проходила выставка картин Маргариты Ягудаевой (Узбекистан), Олеси Шибаевой (Молдова) и победителей конкурса из Научно-медицинского общества: Севарахон Яĸшимуратова, Олжас Хамидолла, Арайлым Курманĸулова, Верониĸа Жир, Асем Кудайбергенова – детей (Казахстан)
В рамках фестиваля также прошли презентации от Ольги Монаховой, которая представила книгу «Будущее благотворительности в России: опыт Международного фонда Шодиева». Отдельным мероприятием был представлен новый проект Амбассадора гильдиии в республике Беларусь Юрия Редькова – серия киномелодекламации «Сердцебиение небес», были показаны произведения Аллы Шикович «Соната о Любви», Натальи Радьковой «Чашечка Любви».
24 июня 2021 года состоялось и открытие первого в Великобритании мемориала представителю Центральной Азии – кыргызскому писателю Казату Акматову.
26 июня 2021 года участники фестиваля приняли участие в престижной конференции ТEDex Lambeth организованной членами гильдии Данииле Ирандуст и Девидом Перри. 27ой июня для гостей фестиваля прошёл в изучение достопримечательностей Лондона который совпал с демонстрациями по отмене COVID-19 ограничений и в поддержку свободы слова.
Ежегодно в рамках фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum проходит награждение победителей международного литературного конкурса Open Eurasia, общий призовой фонд которого в 2020 году составил $40 000. В 2020 году на конкурс было подано более 1000 заявок участниками из 48 стран мира.
В 2020 году было подано много интересных работ и оргкомитет перед церемонией награждения объявил топ-10 работ по некоторым категориям (Золотая Десятка) по мнению жюри.
Победители конкурса Open Eurasia 2020 в категории «Проза»:
1 место: Нина Ягольницер (Израиль) – грант 7000$ от Hertfordshire Press
2 место: Inana (Армения)
3 место: Cathie Cayros (Франция)
3 место: Алдона Групас (Великобритания)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Малая проза»:
1 место: Зебунисо Расулзаде (Таджикистан) – премия Айи Максутовой (1.000 $)
2 место: Жанна Швыдкая (Россия)
3 место: Нателла Лалабекян (США)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Поэзия»:
1 место: Sara Anum Hussain (Великобритания) – премия «Песнь Мотылька» от творческой студии Ермека Аманшаева (2.000$)
2 место: Игорь Яковлев (Россия)
3 место: Kendja Navoiy (Узбекистан)
3 место: Анна Подгорная (Израиль)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Перевод»:
1 место: Алиса Альта (Беларусь) – Премия «БелРосс» от Олега Нестеркова (1.000$)
2 место: Anna Solnova (Украина)
3 место: Шахризат (Казахстан)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Иллюстрация»:
1 место: Людмила Дорогинина (Кипр) – Премия «Vector. Поэзия штрихов» от ассоциации «БелБренд» (1.000$)
2 место: Елена Шилова (Республика Крым)
2 место: Liudmila Ménager (Франция)
3 место: Людмила Блохина (Россия)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Публицистика»:
1 место: Наргиса Карасартова (Кыргызстан) – Премия от журнала OCA magazine (5.000 $)
2 место: Виктория Левина (Израиль)
3 место: Халида Ахмеджанова (Республика Крым)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Рецензия»:
1 место Вера Сытник (Китай)
2 место: Наргиса Карасартова (Кыргызстан)
3 место: Дильмурад Тиллаходжаев (Кыргызстан)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации «Детская литература»:
1 место: Нелли Копейкина (Россия) – премия им. Марии Шевель (5.000 $)
2 место: Татьяна Эдел (Сша)
3 место: Светлана Ованесян (Армения)
Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации «Лучшая женская работа»:
1 место: Адолина Гордон (Германия) – премия им Марзии Закирьяновой (5.000 $)
2 место: Гульсифат Шахиди (Таджикистан)
2 место: Татьяна Золочевская (Россия)
3 место: Лара Продан (США)
Лауреатом премии им. Аркадия Безрукова совместно с Aksai Travel стала представительница Крыма- Оксана Жукова.
Медаль от Ассамблеи народов Евразии «За лучшее литературное произведение, посвященное 75-летию Великой Победы» получила Нина Коледнева (Россия)
Высшую награду от Международного Общественного Объединения «Генералы Мира за Мир» – медаль «Голубь Мира» за лучшую работу, посвященную тематике укрепления, мира, дружбы и взаимопонимания между народами получил Гумер Каримов (Россия)
Сертификатами Международного Общественного Объединения «Генералы Мира за Мир» награждены следующие лауреаты:
Alex Nixen (Россия)
Алла Кретчмер (Израиль)
Андрей Гродзинский (Узбекистан)
Галина Верд (Украина)
Юрий Парфенов (Россия)
Приз зрительских симпатий получила Жанна Швыдкая (Россия), что дает возможность издаться в сборнике «Нить»
Церемония награждения прошла 28 июня 2021 года в знаменитом кинотеатре Premier Cinema в Лондоне. Почетными гостями фестиваля стали мэр Ромфорда – Джон Майлод, представители местных властей, посольств России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана а также журналисты из Казахстана, России и Великобритании.
Для тех кто не смог лично присутствовать на церемонии награждения в Лондоне предоставляется возможность получить награды на церемонии открытия первого Фестиваля поэзии и искусства «Голоса Друзей» который состоится 8-12 сентября 2021 года в г. Щучинск (Курорт Боровое), Казахстан.
OEBF является единственным в мире литературным фестивалем, который с 2012 способствует продвижению литературы Евразийского региона на международном уровне. Фестиваль предоставляет возможность для авторов рассказать о своем творчестве, обменяться опытом и найти единомышленников из разных стран мира для реализации совместных проектов.
Идет прием заявок на 10-ый Юбилейный литературный конкурс «Открытая Евразия -2021».
Справка:
Eurasian Creative Guild (London) – это общественное объединение, которое занимается продвижением кинематографистов, художников, поэтов, писателей, дизайнеров. Главная миссия Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) – привить любовь к творчеству, дать возможность людям прикоснуться к прекрасному, и, возможно, раскрыть новый грани своей творческой натуры.
Список авторов/ спикеров/ гостей:
Агния Романова (Россия)*
Адолина Гордон (Германия)*
Айя Максутова (Казахстан)*
Алдона Групас (Великобритания)
Александра Питомцева (Россия)*
Алиер Тилавов (Узбекистан)
Алла Кретчмер (Израиль)*
Альберт Таипов/ БелБренд (Беларусь)*
Анастасия Ерофеева (Россия)
Анастасия Фокс (Великобритания)
Ангелина Крсногир (Беларусь)
Андрей Гродзинский (Узбекистан)*
Анна Подгорная (Израиль)*
Арайлым Курманĸулова (Казахстан)
Асем Кудайбергенова (Казахстан)
Ахмед Оман Факай (Великобритания)
Вера Сытник (Россия)*
Верониĸа Жир (Казахстан)
Виктория Левин (Израиль)*
Виктория Малющицкая (Беларусь)
Галина Верд (Украина)*
Гузаль Махмудова (Таджикистан)
Гумер Каримов (Украина)*
Даниеле Ирандуст (Великобритания)
Джим Виггинс (Великобритания)
Джон Фарндон (Великобритания)
Джонатан Кампион (Великобритания)
Дэвид Перри (Великобритания)
Евгения Коврига (Украина/Великобритания)
Елена Асланян (Армения)*
Елена Безрукова (Казахстан)*
Елена Шилова (Республика Крым)*
Ержан Ишанов (Казахстан)
Жадыра Жумогулова (Казахстан)
Жанна Швыдкая (Россия)*
Зебунисо Расулзаде (Таджикистан)*
Илья Ерофеев (Россия)
Кайрат Закирьянов (Казахстан)*
Карина Кармелян (Великобритания)
Кэти Кайрос (Франция)*
Лариса Продан (США)*
Лира Сабирова(Кыргызстан)
Лия Чаныш (Великобритания)
Людмила Блохина (Россия)*
Майкл Сагатис (Великобритания)
Марго Ягуда (UK – Узбекистан)
Марк (Марат) Ахмеджанов (UK – Узбекистан)
Мирьяна Оклей (Хорватия)
Натали Бейс (Великобритания)
Наталья Кочегарова (Великобритания)
Нателла Лалабекян (США)*
Нелли Копейкина (Россия)*
Нина Беломестнова (Россия)*
Нина Ягольницер (Израиль)
Нурым Тайбек (Великобритания)
Оксана Жукова (Республика Крым)*
Олег Нестерков (Беларусь)*
Олжас Хамидолла (Казахстан)
Ольга Монахова -Международный фонд Шодиева (Россия)*
Сара Анум Хусейн (Великобритания)
Светлана Авдейчик (Беларусь)*
Севарахон Яĸшимуратова (Казахстан)
Спенсер Хокин (Великобритания)
Татьяна Золочевская (Россия)*
Татьяна Шевченко (Россия)
Татьяна Эдель (США)*
Тимур Ахмеджанов (Великобритания)
Фиона Чоу (Гонконг)
Эсмер Джумшудова (Азербайджан)
Юлия Гуткович (Великобритания)
Юрий Парфенов (Россия)*
*заочное участие
Контакты: [email protected] / +44 7490 576010 (Anna Lari)