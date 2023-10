Подведены итоги IX литературного фестиваля OEBF-2020

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – С 24 по 28 июня в Лондоне, Великобритания состоялся девятый литературный фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum, передает МИА «Казинформ».

Фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF), организованный Евразийской творческой гильдией (Лондон) совместно с британским издательским домом Hertfordshire Press, уже в девятый раз стал местом встречи писателей, поэтов художников и других представителей искусства, но в этом году кино и литература объединились. Совместно с OEBF прошел III Евразийский кинофестиваль ECG.

Фестиваль получился насыщенным. 24-го июня 2021 года программа мероприятий началась с презентации финалистов конкурса 2020 года, Нины Ягольницер и Алдоны Групас, которые героически приехали лично на фестиваль и других онлайн участников, которые представили свое творчество через видеопрезентации.

Важным событием стало представление и ознакомление с новыми книгами издательства Hertfordshire Press и произведениями победителей 8-го международного конкурса «Open Eurasia-2019».

В день открытия были презентованы следующие книги:

Жанна Голубицкая – «ТЕГЕРАН—1360» (Россия)

Ион Жани – «And Longer life lasts» (Россия)

Екатерина Хлебникова – «I think we should just live» (Россия)

Сагын Беркиналиева – «Girl dancing in the sky» (Кыргызстан)

Надежда Серебренникова – «Дневник Ёжика-путешественника, или Где живёт счастье?» (США)

Хосият Рустамова – «Colourful tears» (Узбекистан)

Фархат Тамендаров – «Hunting Dogs» (Казахстан)

Евразийский литературный сборник. Том 4 – «Нить-4»

Баянгали Алимжанов – «A hundred years on the steppe» (Казахстан)

Ник Рован – «The Silk Road: Revisited» (Великобритания)

Гарет Стамп – «The Egret and the Cow» и «The Goat That Wanted to Travel» (Великобритания)

Тимур Ахмеджанов – «Elish and the wicker tale» (Великобритания)

Кристофер Джонс – «Meet The ‘Stans» (Новая Зеландия)

Виктор Козлов – «The Russian Mentality» (Россия)

Дулат Исабеков – «BRANNANDE SOL, ISANDE VIND, LEVANDE STAPP» (Казахстан)

Али Пантер – «Взлететь над Жизнью» (Швейцария)

Гульсифат Шахиди – «FARKHOD FROM NAVGHILEM» (Таджикистан)

Михаил Куницкий – «Путешествие на четырех лапах» (Беларусь)

Поэтический Альманах 2021 – «Голоса Друзей»

Сергей Белый – «Маэстро и Муза» (Украина)

Алдона Групас – «IT’S HARD TO BE AN ANGEL» и «Нелегко быть Ангелом» (Великобритания)

Во время фестиваля проходила выставка картин Маргариты Ягудаевой (Узбекистан), Олеси Шибаевой (Молдова) и победителей конкурса из Научно-медицинского общества: Севарахон Яĸшимуратова, Олжас Хамидолла, Арайлым Курманĸулова, Верониĸа Жир, Асем Кудайбергенова – детей (Казахстан)

В рамках фестиваля также прошли презентации от Ольги Монаховой, которая представила книгу «Будущее благотворительности в России: опыт Международного фонда Шодиева». Отдельным мероприятием был представлен новый проект Амбассадора гильдиии в республике Беларусь Юрия Редькова – серия киномелодекламации «Сердцебиение небес», были показаны произведения Аллы Шикович «Соната о Любви», Натальи Радьковой «Чашечка Любви».

24 июня 2021 года состоялось и открытие первого в Великобритании мемориала представителю Центральной Азии – кыргызскому писателю Казату Акматову.

26 июня 2021 года участники фестиваля приняли участие в престижной конференции ТEDex Lambeth организованной членами гильдии Данииле Ирандуст и Девидом Перри. 27ой июня для гостей фестиваля прошёл в изучение достопримечательностей Лондона который совпал с демонстрациями по отмене COVID-19 ограничений и в поддержку свободы слова.

Ежегодно в рамках фестиваля Open Eurasian Literature Festival & Book Forum проходит награждение победителей международного литературного конкурса Open Eurasia, общий призовой фонд которого в 2020 году составил $40 000. В 2020 году на конкурс было подано более 1000 заявок участниками из 48 стран мира.

В 2020 году было подано много интересных работ и оргкомитет перед церемонией награждения объявил топ-10 работ по некоторым категориям (Золотая Десятка) по мнению жюри.

Победители конкурса Open Eurasia 2020 в категории «Проза»:

1 место: Нина Ягольницер (Израиль) – грант 7000$ от Hertfordshire Press

2 место: Inana (Армения)

3 место: Cathie Cayros (Франция)

3 место: Алдона Групас (Великобритания)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Малая проза»:

1 место: Зебунисо Расулзаде (Таджикистан) – премия Айи Максутовой (1.000 $)

2 место: Жанна Швыдкая (Россия)

3 место: Нателла Лалабекян (США)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Поэзия»:

1 место: Sara Anum Hussain (Великобритания) – премия «Песнь Мотылька» от творческой студии Ермека Аманшаева (2.000$)

2 место: Игорь Яковлев (Россия)

3 место: Kendja Navoiy (Узбекистан)

3 место: Анна Подгорная (Израиль)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Перевод»:

1 место: Алиса Альта (Беларусь) – Премия «БелРосс» от Олега Нестеркова (1.000$)

2 место: Anna Solnova (Украина)

3 место: Шахризат (Казахстан)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Иллюстрация»:

1 место: Людмила Дорогинина (Кипр) – Премия «Vector. Поэзия штрихов» от ассоциации «БелБренд» (1.000$)

2 место: Елена Шилова (Республика Крым)

2 место: Liudmila Ménager (Франция)

3 место: Людмила Блохина (Россия)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Публицистика»:

1 место: Наргиса Карасартова (Кыргызстан) – Премия от журнала OCA magazine (5.000 $)

2 место: Виктория Левина (Израиль)

3 место: Халида Ахмеджанова (Республика Крым)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в категории «Рецензия»:

1 место Вера Сытник (Китай)

2 место: Наргиса Карасартова (Кыргызстан)

3 место: Дильмурад Тиллаходжаев (Кыргызстан)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации «Детская литература»:

1 место: Нелли Копейкина (Россия) – премия им. Марии Шевель (5.000 $)

2 место: Татьяна Эдел (Сша)

3 место: Светлана Ованесян (Армения)

Победители конкурса Open Eurasia-2020 в номинации «Лучшая женская работа»:

1 место: Адолина Гордон (Германия) – премия им Марзии Закирьяновой (5.000 $)

2 место: Гульсифат Шахиди (Таджикистан)

2 место: Татьяна Золочевская (Россия)

3 место: Лара Продан (США)

Лауреатом премии им. Аркадия Безрукова совместно с Aksai Travel стала представительница Крыма- Оксана Жукова.

Медаль от Ассамблеи народов Евразии «За лучшее литературное произведение, посвященное 75-летию Великой Победы» получила Нина Коледнева (Россия)

Высшую награду от Международного Общественного Объединения «Генералы Мира за Мир» – медаль «Голубь Мира» за лучшую работу, посвященную тематике укрепления, мира, дружбы и взаимопонимания между народами получил Гумер Каримов (Россия)

Сертификатами Международного Общественного Объединения «Генералы Мира за Мир» награждены следующие лауреаты:

Alex Nixen (Россия)

Алла Кретчмер (Израиль)

Андрей Гродзинский (Узбекистан)

Галина Верд (Украина)

Юрий Парфенов (Россия)

Приз зрительских симпатий получила Жанна Швыдкая (Россия), что дает возможность издаться в сборнике «Нить»

Церемония награждения прошла 28 июня 2021 года в знаменитом кинотеатре Premier Cinema в Лондоне. Почетными гостями фестиваля стали мэр Ромфорда – Джон Майлод, представители местных властей, посольств России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана а также журналисты из Казахстана, России и Великобритании.

Для тех кто не смог лично присутствовать на церемонии награждения в Лондоне предоставляется возможность получить награды на церемонии открытия первого Фестиваля поэзии и искусства «Голоса Друзей» который состоится 8-12 сентября 2021 года в г. Щучинск (Курорт Боровое), Казахстан.

OEBF является единственным в мире литературным фестивалем, который с 2012 способствует продвижению литературы Евразийского региона на международном уровне. Фестиваль предоставляет возможность для авторов рассказать о своем творчестве, обменяться опытом и найти единомышленников из разных стран мира для реализации совместных проектов.

Идет прием заявок на 10-ый Юбилейный литературный конкурс «Открытая Евразия -2021».

Справка:

Eurasian Creative Guild (London) – это общественное объединение, которое занимается продвижением кинематографистов, художников, поэтов, писателей, дизайнеров. Главная миссия Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) – привить любовь к творчеству, дать возможность людям прикоснуться к прекрасному, и, возможно, раскрыть новый грани своей творческой натуры.

Список авторов/ спикеров/ гостей:

Агния Романова (Россия)*

Адолина Гордон (Германия)*

Айя Максутова (Казахстан)*

Алдона Групас (Великобритания)

Александра Питомцева (Россия)*

Алиер Тилавов (Узбекистан)

Алла Кретчмер (Израиль)*

Альберт Таипов/ БелБренд (Беларусь)*

Анастасия Ерофеева (Россия)

Анастасия Фокс (Великобритания)

Ангелина Крсногир (Беларусь)

Андрей Гродзинский (Узбекистан)*

Анна Подгорная (Израиль)*

Арайлым Курманĸулова (Казахстан)

Асем Кудайбергенова (Казахстан)

Ахмед Оман Факай (Великобритания)

Вера Сытник (Россия)*

Верониĸа Жир (Казахстан)

Виктория Левин (Израиль)*

Виктория Малющицкая (Беларусь)

Галина Верд (Украина)*

Гузаль Махмудова (Таджикистан)

Гумер Каримов (Украина)*

Даниеле Ирандуст (Великобритания)

Джим Виггинс (Великобритания)

Джон Фарндон (Великобритания)

Джонатан Кампион (Великобритания)

Дэвид Перри (Великобритания)

Евгения Коврига (Украина/Великобритания)

Елена Асланян (Армения)*

Елена Безрукова (Казахстан)*

Елена Шилова (Республика Крым)*

Ержан Ишанов (Казахстан)

Жадыра Жумогулова (Казахстан)

Жанна Швыдкая (Россия)*

Зебунисо Расулзаде (Таджикистан)*

Илья Ерофеев (Россия)

Кайрат Закирьянов (Казахстан)*

Карина Кармелян (Великобритания)

Кэти Кайрос (Франция)*

Лариса Продан (США)*

Лира Сабирова(Кыргызстан)

Лия Чаныш (Великобритания)

Людмила Блохина (Россия)*

Майкл Сагатис (Великобритания)

Марго Ягуда (UK – Узбекистан)

Марк (Марат) Ахмеджанов (UK – Узбекистан)

Мирьяна Оклей (Хорватия)

Натали Бейс (Великобритания)

Наталья Кочегарова (Великобритания)

Нателла Лалабекян (США)*

Нелли Копейкина (Россия)*

Нина Беломестнова (Россия)*

Нина Ягольницер (Израиль)

Нурым Тайбек (Великобритания)

Оксана Жукова (Республика Крым)*

Олег Нестерков (Беларусь)*

Олжас Хамидолла (Казахстан)

Ольга Монахова -Международный фонд Шодиева (Россия)*

Сара Анум Хусейн (Великобритания)

Светлана Авдейчик (Беларусь)*

Севарахон Яĸшимуратова (Казахстан)

Спенсер Хокин (Великобритания)

Татьяна Золочевская (Россия)*

Татьяна Шевченко (Россия)

Татьяна Эдель (США)*

Тимур Ахмеджанов (Великобритания)

Фиона Чоу (Гонконг)

Эсмер Джумшудова (Азербайджан)

Юлия Гуткович (Великобритания)

Юрий Парфенов (Россия)*

*заочное участие

Контакты: [email protected] / +44 7490 576010 (Anna Lari)